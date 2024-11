Trüber Ausblick von Applied Materials belastet Chipwerte

mk102 schrieb 10.11.24, 20:09

Texas Instruments expands internal manufacturing for gallium nitride (GaN) semiconductors, quadrupling capacity vom 30.10.24

TI ist Aixtron Kunde : AIXTRON SE: AIXTRON recognized for excellence by Texas Instruments (TI) / TI honored AIXTRON with 2022 Supplier Excellence Award for their all-new G10-GaN MOCVD system https://www.aixtron.com/en/investors/AIXTRON%20SE%20AIXTRON%20recognized%20for%20excellence%20by%20Texas%20Instruments%20%28TI%29%20/%20TI%20honored%20AIXTRON%20with%202022%20Supplier%20Excellence%20Award%20for%20their%20all-new%20G10-GaN%20MOCVD%20system_n2415



Wird nicht ganz klar ob TI im neuen Werk in Aizu Japan nur Power Gan Bausteine herstellt oder auch Gan Wafer , ist aber in Grunde auch egal , auf alle Fälle verbraucht die neue FAB GaN Wafer und die müssen ja irgendwoher kommen



Könnte auch sein das bei TI einer der 300nm Prototypen von Aixtron steht

In addition, TI's expanded investment includes a successful pilot earlier this year for development of GaN manufacturing processes on 300mm wafers. Further, TI's expanded GaN manufacturing processes are fully transferable to 300mm technology, positioning the company to readily scale to customer needs and move to 300mm in the future.