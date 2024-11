Joe Depa wird zum Global Chief Innovation Officer von EY ernannt und soll die globale Innovationsstrategie des Unternehmens leiten

London (ots/PRNewswire) -



Die EY-Organisation gibt heute die Ernennung von Joe Depa zum neuen EY Global

Chief Innovation Officer mit sofortiger Wirkung bekannt. In dieser Funktion wird

er angewandte Innovationen vorantreiben, um die Bereitstellung von

Dienstleistungen zu verbessern und EY-Teams bei der Bewältigung und Lösung

geschäftlicher Herausforderungen zu unterstützen.





Depa tritt der EY-Organisation zu einem entscheidenden Zeitpunkt bei, da eineReihe neuer Technologien Unternehmen und Branchen umgestalten und eine Vielzahlneuer Herausforderungen und Chancen schaffen. Um mit der Entwicklung Schritt zuhalten, investiert die EY-Organisation weiterhin in erheblichem Umfang inBereiche wie künstliche Intelligenz (KI), Quantencomputing und Blockchain, undgründete vor kurzem (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4311493-1&h=1368055128&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4311493-1%26h%3D2718024257%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ey.com%252Fen_gl%252Fnewsroom%252F2024%252F10%252Fey-establishes-ey-ai-global-ai-advisory-council-to-guide-ai-strategy-and-adapt-to-fast-paced-technological-and-market-changes%26a%3Dmost%2Brecently%2Bformed&a=gr%C3%BCndete+vor+kurzem) das EY.ai Global AI Advisory Council.In seiner neuen Funktion wird Depa die globale Innovationsstrategie desUnternehmens leiten. Dazu gehört auch die Beaufsichtigung der Bemühungen um dieerfolgreiche Implementierung neuer Technologien für konkreteGeschäftsanwendungen, sowohl intern als auch bei der Arbeit derEY-Mitgliedsunternehmen mit Kunden.Raj Sharma, EY Global Managing Partner of Growth and Innovation, sagte dazu:"In einer Zeit ständiger Umwälzungen erfordert der Erfolg einen vorausschauendenAnsatz und die Bereitschaft, mutige Entscheidungen zu treffen, die den Kerneiner innovativen Denkweise bilden. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Joesumfassender Erfahrung und seinem Wissen über KI und Daten unseren strategischenInnovationsansatz vorantreiben können, damit die EY-Teams unseren Kunden helfenkönnen, ihre Zukunft selbstbewusster zu gestalten."In den letzten zehn Jahren hat Depa eng mit Führungskräften und Vorständenzusammengearbeitet, um innovative Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zubringen, das Kunden- und Mitarbeitererlebnis zu verbessern und die betriebliche