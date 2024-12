FC Bayern und BVB: Spannende Gegner bei der ersten Club-WM 2025!

Der FC Bayern München und Borussia Dortmund haben für die erste Club-Weltmeisterschaft im neuen XXL-Format, die vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 in den USA stattfindet, vielversprechende Gruppengegner zugelost bekommen. Beide Bundesliga-Clubs streben an, mindestens das Achtelfinale zu erreichen. Das Turnier umfasst insgesamt 63 Spiele an zwölf verschiedenen Austragungsorten.

Die Bayern, als Gruppenkopf in Gruppe C, treffen auf Auckland City aus Neuseeland, Boca Juniors aus Argentinien und Benfica Lissabon. Bayern-Sportdirektor Christoph Freund äußerte sich positiv über die Auslosung und bezeichnete die Gruppe als „spannend“ und „cool“. Besonders die Begegnung mit Boca Juniors, gegen die die Münchner bereits 2001 im Endspiel um den FIFA-Weltpokal gewonnen haben, weckt Erinnerungen. Das Team hat kürzlich in der Champions League gegen Benfica gewonnen, was die Vorfreude auf die weiteren Spiele steigert.