Condor schließt Kapitalerhöhung im Volumen von 19,4 Mio. $ erfolgreich ab

Calgary, Kanada, - 9. Dezember 2024: Condor Energies Inc. („Condor“ oder das „Unternehmen“, TSX: CDR, WKN: A3DPZ1) freut sich den Abschluss des zuvor angekündigten vermittelten Angebots von Stammaktien von Condor („Stammaktien“) zu einem Preis von 1,90 $ pro Stammaktie bekannt zu geben, dass einen Bruttoerlös von insgesamt ca. 19,4 Mio. $ einbringt, einschließlich der Ausübung der Option der Vermittler in Höhe von ca. 2,4 Mio. $ (zusammen das „Angebot“).

Das Angebot wurde von Research Capital Corporation als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Agenten, einschließlich Auctus Advisors LLP und Canaccord Genuity Corp. (zusammen die „Agenten“), durchgeführt.

Der Nettoerlös aus der Kapitalmaßnahme wird für das laufende Workover-Programm im Rahmen von Condors Serviceaktivitäten zur Produktionssteigerung in Usbekistan, die Beschleunigung eines vertikalen und horizontalen Bohrprogramms mit mehreren Bohrlöchern bis zur ersten Hälfte des Jahres 2025, den Kauf zusätzlicher feldinterner Wasserabscheidungssysteme und Feldausrüstung, die Modernisierung von Feldanlagen, Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Condor setzt das im Juni 2024 begonnene Workover-Programm fort und erweitert es. Es umfasst Plunger-Lift-Installationen, den Austausch von Förderrohren, die Perforation von bisher nicht erschlossenen und umgangenen Nutzzonen sowie andere Workover-Aktivitäten. Eine dritte Serviceplattform soll im ersten Quartal 2025 in Betrieb genommen werden.

Das Angebot wurde im Rahmen einer kombinierten Privatplatzierung für börsennotierte Emittenten (Listed Issuer Financing Exemption - LIFE„) und einer gleichzeitigen Privatplatzierung für zugelassene Investoren (Private Placement“) durchgeführt. Im Rahmen des Angebots wurden 5.263.150 Stammaktien („LIFE-Stammaktien“) an Käufer gemäß Teil 5A des National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions in allen Provinzen Kanadas, mit Ausnahme von Quebec, und anderen qualifizierten Gerichtsbarkeiten, einschließlich der Vereinigten Staaten, verkauft. Darüber hinaus wurden im Rahmen der Privatplatzierung 4.935.432 Stammaktien („Stammaktien für zugelassene Anleger“) an zugelassene Anleger gemäß der Ausnahmeregelung für zugelassene Anleger in allen Provinzen Kanadas sowie in anderen qualifizierten Gerichtsbarkeiten, einschließlich der Vereinigten Staaten, verkauft. Die angebotenen LIFE-Stammaktien sind gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen sofort „frei handelbar“. Sofern nicht gemäß den Wertpapiergesetzen zulässig, können die Stammaktien für zugelassene Anleger nicht vor dem 10. April 2025 gehandelt werden.

