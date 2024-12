Adobe vor Quartalszahlen – Droht der große Kurssturz trotz KI-Hype?

Adobe hat kürzlich eine Reihe von Initiativen im Bereich künstliche Intelligenz gestartet. Das Unternehmen hat die Einführung von KI-Updates für seine Fotodienste fortgesetzt und die neue Technik im letzten Monat in sein Stockfotografie-Geschäft aufgenommen.

Um hier an Glaubwürdigkeit und Innovation zu punkten, hat Adobe vor der Veröffentlichung die Zusammenarbeit mit Box bekanntgegeben. Da Box schon massiv in KI-basierte Dienste investiert, könnte Adobe dies weiteren Auftrieb geben. Adobe Express soll sodann als Standard-Bildbearbeitungsprogramm in Box verfügbar sein. Beide Unternehmen planen weitere Funktionen für künstliche Intelligenz und Videobearbeitung anzubieten.

In diesem Jahr waren die Aktionäre allerdings nicht überzeugt von Adobe, die Anteilsscheine verloren rund 10 Prozent. Das liegt zum einen daran, dass die Aktie mit einem KGV von 46,27 immer noch relativ hoch bewertet ist. Zum anderen konnten die Marktteilnehmer nicht von der KI-Story des Unternehmens überzeugt werden.

Das sagen die Analysten

Analysten erwarten, dass Adobe einen Gewinn pro Aktie von 4,67 US-Dollar ausweisen wird, was einer Steigerung von 9,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz solle im Jahresvergleich um 9,7 Prozent auf 5,54 Milliarden US-Dollar steigen.

"Wir erwarten einen Aufwärtstrend, wenn Adobe die Ergebnisse für das vierte Quartal vorlegt, sind aber auch der Meinung, dass die Stimmung der Anleger weiterhin von der Monetarisierung von GenAI und der Sorge um die wahrgenommene Bedrohung durch die Konkurrenz abhängen wird", so die Analysten von RBC. Sie sind langfristig optimistisch und setzen auf ein Kursziel von 610 US-Dollar, mit dem Rating "Over-Weight."

Auch BMO Capital bewertet die Aktie positiv mit einem Kauf-Rating. Der Zielpreis wird von 580 US-Dollar auf 600 US-Dollar erhöht.

Das sind die technischen Indikatoren

Der aktuelle Kurs liegt bei rund 548 US-Dollar. Die unterste charttechnische Unterstützungslinie liegt bei 536,87 US-Dollar.

Ein Blick auf die letzten Bewegungen der Anteilsscheine, zeichnen folgenes Bild:

Die Implizite Volatilität (IV) der letzten 30 Tage liegt bei einem hohen Wert von 92. Das bedeutet, dass die IV für die nächsten 30 Tage höher ist als 92 Prozent aller gemessenen Werte in der Vergangenheit liegt.

Da die Implizite Volatilität aufgrund der Preise der Optionsscheine abgeleitet wird, hilft hier ein Blick auf die Verteilung der Optionsscheine zu Adobe. Ein Indikator dafür bildet die Put/Call-Ratio, ein Wert, der das Verhältnis zwischen gehandelten put und call-Optionen aufzeigt.

Das Put/Call-Verhältnis zeigt die Gesamtzahl der offengelegten offenen Put-Optionen geteilt durch die Anzahl der offenen Call-Optionen. Da Puts im Allgemeinen eine bärische Wette und Calls eine bullische Wette sind, weist ein Put/Call-Verhältnis von mehr als 1 auf eine bärische Stimmung hin, und ein Verhältnis von weniger als 1 auf eine bullische Stimmung.

Für das Ablaufdatum 13.Dezember zeigt die Optionshandel für die Adobe-Aktie aktuell insgesamt 16.795 Kontrakte, davon 9.843 Call-Optionen und 6.952 Put-Optionen. Dies deutet eine deutlich bullische Neigung der Marktteilnehmer hin.

Bei Adobe liegt dieser Wert bei 0,71. Der Markt ist also bullish eingestellt und erwartet gute Zahlen und weiteres Engagement im Bereich KI.

Der aktuelle RSI (Relative-Stärke-Index) für die Adobe-Aktie liegt derzeit bei 68,8. Dieser Wert deutet darauf hin, dass die Aktie sich in der Nähe einer überkauften Zone befinden könnte, da ein RSI über 70 typischerweise Überkauftheit signalisiert.

Fazit

Abobe konnte in diesem Jahr mit seiner KI-Story nicht überzeugen und versucht jetzt den Turnaround. Die neue Zusammenarbeit mit Box ist ein posaitives Signal in diese Richtung. Die Marktteilnehmer sind zumindest positiv gestimmt und gehen von guten Zahlen aus. Sollte Adobe die Analystenschätzngen nicht einhalten, beziehungsweise nicht übertreffen können, geht es für die Kurse wahrscheinlich in den Keller.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Adobe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 521EUR auf Tradegate (11. Dezember 2024, 10:59 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 545,58 $ , was einem Rückgang von +-0,24% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer