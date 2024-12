Goldaktien weltweit schwach

Tagesbericht vom 13.12.24



Marketingmitteilung





Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 2.704 auf 2.680 $/oz nach. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 2.688 $/oz um 28 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit schwach.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Bild.de: „Kinder-Kriminalität explodiert“. Die Zahl der tatverdächtigen Kinder steigt in NRW 2023 um 67,4 % auf 22.496. Bei Mord und Totschlag steigt die Zahl von 0 auf 7, Bei Vergewaltigung mit Todesfolge um 112,5 % auf 34, bei gefährlicher und schwerer Körperverletzung um 85,3 % auf 2.788. Die Reaktion des Staates: „Die Polizei sei verpflichtet, bestimmte Straftaten den Jugendämtern mitzuteilen, die dann ihrerseits „Maßnahmen durchführen“. Straftaten dieser Art könnten aber auch eine Überprüfung der Erziehungsfähigkeit der Eltern nach sich ziehen“ (Bild.de).



Kommentar: Die Verantwortlichen Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Innenminister Herbert Reul (CDU) treten selbstverständlich nicht zurück.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem festeren Dollar nach (aktueller Preis 82.600 Euro/kg, Vortag 83.066 Euro/kg). Der Goldpreis hat unser Ziel-Preisband von 2.300 bis 2.500 $/oz überschritten. Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.500 bis 2.600 $/oz leicht angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber fällt (aktueller Preis 30,88 $/oz, Vortag 32,16 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 934 $/oz, Vortag 946 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 948 $/oz, Vortag 982 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis gibt nach (aktueller Preis 73,50 $/barrel, Vortag 73,67 $/barrel).





Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich schwach. Bei den Standardwerten fallen Endeavour 4,6 % und Kinross 4,4 %. Bei den kleineren Werten fallen Belo Sun 10,0 %, Equinox 9,3 % und Intern. Tower Hill 8,9 %. Bei den Silberwerten geben Gatos 7,2 %, Abra 6,7 % und Coeur 6,6 % nach.

