Vor der Fed: Dow Jones Negativrekord seit 1978, Bitcoin korrigiert!

Vor der heutigen Fed-Entscheidung ist der Dow Jones nun neun Handelstage in Folge gefallen: das ist die längste Verlustserie seit dem Jahr 1978. Nun sind seit 12 Handelstagen in Folge mehr Aktien gefallen als gestiegen - das hat es bisher nur einmal in der US-Börsengeschichte gegeben. Gleichzeitig steigen Tech-Aktien wie Apple immer weiter - nur Nvidia bleint schwach. Value-Aktien dabei mit der längsten Verlust-Strecke in Relation zu Growth-Aktien. Bitcoin wiederum, das gestern noch ein neues Allzeithoch erreicht hatte, nun mit einer Korrektur. Was ist da los an den Märkten? Es ist die Zeit der Extreme - eine Erholung des Dow Jones wird nun immer wahrscheinlicher..

