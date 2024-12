Nike, Novo Nordisk, Alphabet und Nel ASA – Analystenstimmen des Tages

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nike nach Quartalszahlen von 109 auf 102 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das zweite Geschäftsquartal des Sportartikelherstellers sei zwar ordentlich ausgefallen, doch die Prognose für die zweite Jahreshälfte 2024/25 habe aufgrund aggressiver Preisnachlässe für veraltete Lifestyle-Produkte deutlich negativ überrascht, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Der neue Vorstandschef habe daher nun die Messlatte ebenfalls tiefer gelegt, was zunächst Druck auf das Ergebnis je Aktie bringe. Sie erwartet im Frühjahr aber einige starke Produkte und Marketingmaßnahmen, die Vertrauen in das Comeback von Nike schaffen sollten.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Novo Nordisk von 772 auf 637 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Ergebnisse der CagriSema-Studie seien der "zweite Nackenschlag" für den Diabetesspezialisten und Pionier der medikamentösen Gewichtsreduktion innerhalb weniger Wochen gewesen, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Montag vorliegenden Studie. Er erinnerte neben CagriSema auch an die negative Vergleichsstudie zum Marktprodukt Wegovy.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Alphabet-Aktie von 212 auf 232 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die von der Google-Mutter angebotenen Zugeständnisse im Suchmaschinengeschäft seien deutlich bescheidener als erwartet ausgefallen und auch hinter den Forderungen des US-Justizministeriums zurückgeblieben, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass das endgültige richterliche Urteil im Sommer einen Mittelweg zwischen den Vorstellungen beider Seiten finden wird. Der Fokus der Investoren dürfte sich darauf richten, wie die neue US-Regierung die Forderungen an das Unternehmen verändern könnte. Fundamental hob Anmuth die beeindruckenden Fortschritte von Alphabet im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), die gute Entwicklung des Suchmaschinen- und Werbegeschäfts sowie die Margen positiv hervor.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Nel ASA von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 3 norwegische Kronen halbiert. Die Entwicklung im Bereich grüner Wasserstoff bleibe angesichts der weiter schleppenden Vergabe neuer Aufträge sowie Kündigungen reservierter Produktionskapazitäten hinter den Erwartungen zurück, schrieb Analyst Michele della Vigna in einem am Montag vorliegenden Branchenkommentar zum laufenden Quartal. Verantwortlich dafür seien regulatorische Unsicherheiten in den wichtigen Märkten USA und EU, Ungewissheiten mit Blick auf Infrastruktur und Netzwerke sowie die hohen Zinsen. Die globale Nachfrage sei geringer als von ihm bisher erwartet, weshalb er seine Prognosen für die bestehenden Produktionskapazitäten senke. Den weiter mit "Buy" bewerteten Konkurrenten Industrie De Nora bevorzugt der Experte wegen des risikoärmeren Geschäftsmodells. Thyssenkrupp Nucera bewertet er mit "Neutral".

