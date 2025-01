Folgen für die Steuererklärung

München (ots) - Zum 1. Januar 2024 wurde das elektronische Rezept, abgekürzt

E-Rezept, flächendeckend eingeführt. Gesetzlich Versicherte erhalten nun von

Kassenärzten keine rosa oder grünen Rezepte in Papierform mit Verordnungen mehr.

Stattdessen werden verschreibungspflichtige und nicht verschreibungspflichtige

Medikamente digital verordnet. Die Daten können dann elektronisch von den

Apotheken durch Vorzeigen der Krankenkassenkarte oder E-Rezept-App abgerufen

werden, um die entsprechenden Medikamente an die Patienten auszuhändigen. Dieses

neue Prozedere hat jedoch Auswirkungen auf die Nachweispflicht für das

steuerliche Absetzen von Krankheitskosten.



Krankheitskosten sind steuerlich absetzbar





Wer künftig in der Steuererklärung seine Krankheitskosten als außergewöhnlicheBelastungen absetzen möchte, steht vor einem Problem. "Bisher mussten dieärztlichen Verordnungen beim Finanzamt eingereicht werden, wenn sie dasFinanzamt anfordert", erklärt die Lohnsteuerhilfe Bayern (Lohi). Dies ist jetztaber nicht mehr möglich. Rechtzeitig zum Jahreswechsel hat sich dieFinanzverwaltung zum Glück mit der Frage befasst, wie die künftigeNachweisführung für die Finanzämter aussehen soll.Neuregelung für künftige SteuererklärungenAnstatt von Papierrezepten können nun die gesammelten Kassenbelege der Apothekenoder Rechnungen von Online-Apotheken herangezogen werden. Dies ist aktuell dereinzige Nachweis, der den Patienten bei Einlösung von E-Rezepten zur Verfügungsteht. Künftig müssen jedoch auf dem Kassenbeleg zusätzlich zum Namen desMedikaments, dessen Preis und Zuzahlungsbetrag auch die Art des Rezepts und derName der steuerpflichtigen Person zwingend vermerkt sein.Ausnahmeregelung für die Steuer 2024Zugunsten aller Patienten hat das Bundesfinanzministerium in seinem Schreibenvom 26.11.24 für das Jahr 2024 eine Nichtbeanstandungsregelung getroffen. Diesebesagt, dass das Finanzamt bei Belegen für das vergangene Jahr ausnahmsweisenicht beanstandet, wenn der Name des Steuerpflichtigen fehlt. Übergangsweisewerden solche unvollständigen Kassenbelege für das Steuerjahr 2024 vom Finanzamtanerkannt. Dem Steuerabzug von Krankheitskosten steht somit nichts mehr im Weg.Kontakt für Rückfragen:Nicole Janisch, PressereferentinTel: 09402 5040147 / E-Mail: mailto:presse@lohi.deWerner-von-Siemens-Str. 5, 93128 Regenstaufhttp://www.lohi.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/60304/5944827OTS: Lohnsteuerhilfe Bayern e.V.