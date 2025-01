Cruz Battery Metals erwirbt das Lithiumsole-Projekt Central Clayton Valley in Nevada, das vollständig von SLBs Konzessionsgebiet umgeben ist

James Nelson, President von Cruz, sagt dazu: „Es gibt unserer Ansicht nach mehrere Gründe, warum das Lithiumsole-Projekt Central Clayton Valley einen potenziell großen Wert hat. Diese Claims verfügen über Zugang zum tiefsten Teil des Lithiumsole-Beckens Clayton Valley in Esmeralda County (Nevada) und liegen vollständig innerhalb des Konzessionsgebiets von SLB (ehemals Schlumberger). Wir freuen uns sehr über den Erwerb dieses Projekts zu einem Zeitpunkt, an dem SLB die 100%ige Übernahme des Lithiumsole-Projekts Clayton Valley von Pure Energy Ltd. erfolgreich abgeschlossen hat. Zudem konnte SLB vor Kurzem die kontinuierliche, hochreine direkte Lithiumextraktion (DLE) aus diesem Becken erfolgreich unter Beweis stellen. Darüber hinaus steht die neue Trump-Regierung ganz im Zeichen ‚Made in America‘. Es ist klar, dass eine Verringerung der Abhängigkeit der USA von ausländischen Ressourcen eine Priorität der Trump-Regierung sein wird. Wir glauben, dass dies der Nachfrage nach heimischer Lithiumproduktion Rückenwind verleihen wird. Da der Lithiumsole-Betrieb Clayton-Valley von Albemarle derzeit die einzige Lithiumproduktionsstätte in Nordamerika ist, sehen wir diese Gelegenheit als potenziellen wichtigen Katalysator für den Aufbau einer inländischen Ressource durch andere Lithiumunternehmen, wenn dem weniger regulatorische Beschränkungen und Bürokratie entgegenstehen. Das Management ist begeistert, denn wir treten im Jahr 2025 in eine Periode verstärkter Unternehmensaktivitäten ein und wollen damit ein potenzielles Wachstum für die Aktionäre von Cruz schaffen.“

