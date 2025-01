LCY erhält die ISCC PLUS-Zertifizierung und treibt damit den umweltfreundlichen Wandel in der globalen Werkstoffindustrie voran

Seite 2 ► Seite 1 von 2

LCY Chemical Corp. (LCY) hat bekannt gegeben, dass seine Lösungen fürthermoplastische Elastomere, Polypropylen und Isopropylalkohol für dieElektronikindustrie, die in seinen Werken in Taiwan und Huizhou, China,hergestellt werden, erfolgreich die ISCC PLUS-Zertifizierung (InternationalSustainability and Carbon Certification) erhalten haben. Diese Leistungverdeutlicht das Engagement von LCY, den Anforderungen der globalen Lieferkettegerecht zu werden und gleichzeitig in den Bereichen Umweltverantwortung undProduktinnovation herausragende Leistungen zu erbringen, um zu einernachhaltigen ökologischen und wirtschaftlichen Entwicklung beizutragen. Diezertifizierten Lösungen des Unternehmens bieten innovative Unterstützung fürKunden und Partner und fördern die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaftinnerhalb der grünen Lieferkette.Joey Lin, Vizepräsident für Betriebsmanagement bei LCY, sagte: "Die ISCCPLUS-Zertifizierung ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zunachhaltigem Betrieb und Umweltverantwortung. Als Reaktion auf den weltweitenDruck zur Verringerung des Kohlenstoffausstoßes durch gesetzliche Regelungenhaben wir transparente und rückverfolgbare Verfahren für das Management derLieferkette eingeführt, um ein nachhaltigeres Produktionsmodell zu erreichen.Dies spiegelt unser Engagement für ökologische und soziale Verantwortung wider.Gleichzeitig bieten wir unseren Kunden und Partnern wertvollere nachhaltigeLösungen, treiben die grüne Transformation der globalen Industrie voran undleisten einen bedeutenden Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung."Die ISCC PLUS-Zertifizierung umfasst eine Reihe von Lösungen, die dieaußergewöhnlichen Fähigkeiten von LCY bei der Bereitstellung vonleistungsstarken, umweltfreundlichen Lösungen unter Einhaltung der Grundsätzeder Kreislaufwirtschaft unter Beweis stellen. Diese Lösungen ermöglichen esKunden auf der ganzen Welt, sich innerhalb grüner Lieferketten einenWettbewerbsvorteil zu verschaffen:- Nachhaltiges Thermoplastisches Elastomer: Durch molekulares Design hat LCYeine neue Generation von thermoplastischen Elastomeren mit hohenFließeigenschaften, hervorragender Kompatibilität mit Substraten und einfacherVerarbeitung entwickelt. Dazu gehören SBS- und SIS-Elastomere, aber auchhydrierte Versionen wie SEBS und SEPS. Diese TPEs finden breite Anwendung inverschiedenen Branchen, darunter Schuhe, Spielzeug, Beschichtungen, Klebstoffeund medizinische Materialien. Der Anteil an recyceltem Material kann auf die