Euro-Goldpreis auf Allzeithoch bei 84.462 Euro/kg

Tagesbericht vom 13.01.25



Marketingmitteilung





Der Goldpreis verbessert sich am Freitag im New Yorker Handel von 2.676 auf 2.690 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht nach und notiert aktuell mit 2.685 $/oz um 9 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit seitwärts.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Facebook-Chef Mark Zuckerberg über die Corona-Zeit: „Sie drängten uns, Sachen zu löschen, die wahr sind“. „Alles, was besagt, dass Impfstoffe Nebenwirkungen haben könnten, musste grundsätzlich runter“. „Agenturen und Regierungszweige begannen Untersuchungen einzuleiten und waren hinter unserem Unternehmen her“. Zuckerberg erklärt, mit Donald Trump zusammenarbeiten zu wollen, um „Zensur weltweit zurückzudrängen“ (Quelle: Bild.de).



Kommentar: Wird Mark Zuckerberg jetzt auch in die rechte Ecke gestellt, weil er sich gegen Zensur und damit auf die Seite des Grundgesetzes stellt? Vgl. auch Grundgesetz Artikel 5: „Eine Zensur findet sich statt“.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem festeren Dollar zulegen und erreicht ein neues Allzeithoch (aktueller Preis 84.462 Euro/kg, Vortag 83.659 Euro/kg). Der Goldpreis hat unser Ziel-Preisband von 2.300 bis 2.500 $/oz überschritten. Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.500 bis 2.600 $/oz leicht angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 30,26 $/oz, Vortag 30,20 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 960 $/oz, Vortag 957 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 931 $/oz, Vortag 920 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 1 %. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 81,29 $/barrel, Vortag 77,31 $/barrel).





Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich stabil. Der Xau-Index verliert 0,1 % oder 0,1 auf 145,3 Punkte. Bei den Standardwerten geben Barrick 1,9 % und Kinross 1,8 % nach. Bei den kleineren Werten ziehen Chesapeake 13,3 %, Gold Resource 7,2 % und Intern. Tower Hill 6,0 % an. Belo Sun fallen 11,8 %, New Found 5,7 % und First Mining 4,0 %. Bei den Silberwerten verbessern sich Aya 2,8 % und Bear Creek 2,4 %. Metallic geben 6,5 %, Guanajuato 5,1 % und New Pacific 4,5 % nach.

Seite 2 ► Seite 1 von 4