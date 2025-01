"Erst der Anfang": Blackrock mit Rekordzuflüssen von 641 Milliarden US-Dollar

Der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock hat 2024 ein Rekordvolumen von 641 Milliarden US-Dollar an Nettozuflüssen verzeichnet. Damit unterstreicht das Unternehmen seine globale Marktführerschaft in Aktien- und Anleihenfonds, ETFs sowie in der schnell wachsenden Sparte alternativer Anlagen.

Das Highlight des vergangenen Jahres war der Bitcoin-ETF, der mit über 50 Milliarden US-Dollar verwaltetem Vermögen voll eingeschlagen ist. Auch die Finanzkennzahlen überzeugten: Der Quartalsumsatz stieg um 23 Prozent auf 5,7 Milliarden US-Dollar, während der bereinigte Gewinn pro Aktie auf 11,93 US-Dollar kletterte. Der Jahresumsatz erreichte 20 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 14 Prozent gegenüber 2023.