Goldman Sachs hebt Kursziel für Siemens Energy: Steigende Nachfrage erwartet!

Ein weiterer Analyst von JPMorgan, Andrew Wilson, äußert sich ebenfalls zur Situation von Siemens Energy. Er sieht in der bevorstehenden Berichtssaison für das abgelaufene Quartal einen Mangel an Impulsen in der europäischen Kapitalgüterbranche. Dennoch erwartet er für Siemens Energy, das am 12. Februar seine Ergebnisse präsentieren wird, einen starken Start ins neue Geschäftsjahr.

Die unterschiedlichen Einschätzungen der beiden Banken spiegeln die Unsicherheiten und Chancen wider, die der Energiesektor gegenwärtig bietet. Während Goldman Sachs optimistisch in die Zukunft blickt und von einer positiven Entwicklung der Nachfrage ausgeht, zeigt JPMorgan eine zurückhaltendere Haltung und verweist auf die Herausforderungen, die die Branche in naher Zukunft bewältigen muss. Die Marktteilnehmer werden die kommenden Quartalszahlen von Siemens Energy genau beobachten, um weitere Hinweise auf die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und des Sektors insgesamt zu erhalten.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 52,08EUR auf Lang & Schwarz (16. Januar 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.