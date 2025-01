Hannan schließt Marketingvertrag mit Resource Stock Digest ab

Vancouver, Kanada - 16. Januar 2025 - Hannan Metals Limited ("Hannan" oder das "Unternehmen") (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/hannan-metals-l ... - freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Dienstleistungsvertrag (der "Vertrag") mit Resource Stock Digest ("RSD") aus Round Rock, Texas, abgeschlossen hat. Im Rahmen des Abkommens hat sich RSD unter anderem bereit erklärt, dem Unternehmen bestimmte Werbedienstleistungen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 3.4 - Investor Relations, Promotions- und Market-Making-Aktivitäten der TSX Venture Exchange (die "Börse") zu erbringen.

RSD wurde für ein dreimonatiges Werbe- und Marketingprogramm für eine Bargebühr von 125.000 US$ engagiert, die nach Erhalt der Genehmigung der Vereinbarung durch die Börse zu zahlen ist. RSD führt Interviews mit dem Unternehmen durch und produziert Inhalte, die an den Abonnentenstamm von RSD verteilt werden. RSD ist im Besitz von Gerardo Del Real und Nick Hodge, die beide Aktionäre des Unternehmens sind, und wird von ihnen betrieben. Zum Zeitpunkt der Vereinbarung machen die Beteiligungen von Herrn Del Real und Herrn Hodge zusammen weniger als 2 % der ausgegebenen Aktien von Hannan aus. RSD und die Herren Del Real und Hodge stehen in einem angemessenen Verhältnis zum Unternehmen. Die Vereinbarung bedarf noch der Genehmigung durch die Börse.

Über Hannan Metals Limited (TSXV:HAN) (OTCPK: HANNF)

Hannan Metals Limited ist ein Rohstoff- und Explorationsunternehmen, das nachhaltige Metallvorkommen erschließt, die für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft benötigt werden. In den letzten zehn Jahren hat das Team hinter Hannan eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralienprojekten in Europa und Peru vorzuweisen

Im Namen des Verwaltungsrats,

"Michael Hudson"

Michael Hudson, Vorsitzender und

