Das ist eine Korrektur und kein Crash, sagt Goldman

Der Einfluss des Technologiesektors auf die Gesamtmarktentwicklung spiegelt dessen rasant steigende Gewinne im Vergleich zu anderen Branchen wider. Dennoch gebe es weiterhin attraktive Anlagemöglichkeiten sowohl in den USA als auch international, fügte er hinzu.

"Das deutet darauf hin, dass wir nicht am Beginn einer massiven Umschichtung von den bisherigen Gewinnern hin zu den Nachzüglern stehen, sondern vielmehr am Beginn einer längerfristigen Marktbreite-Erweiterung", erklärt Oppenheimer.

Daher rät der in London ansässige Stratege Investoren zur Diversifikation ihrer Portfolios. Er empfiehlt, weiterhin Aktien zu halten, aber gewisse Risiken durch eine Übergewichtung sicherer Anleihen abzusichern. Für den US-Markt hebt er den S&P MidCap 400 sowie den S&P 500 Equal Weight Index hervor.

Für Wachstumsmöglichkeiten sollten Investoren über den Technologiesektor hinaus nach globalen Wachstumswerten suchen.

"Diese haben den Vorteil, günstiger als Technologiewerte zu sein und zugleich breiter diversifiziert", so Oppenheimer.

Daten von Vanda Research zeigen, dass Privatanleger am Montag netto eine Rekordmenge an Nvidia-Aktien gekauft haben – just an dem Tag, an dem die Aktie ihren größten Verlust seit fast fünf Jahren erlitt. Der Ausverkauf wurde durch den Markteintritt der chinesischen KI-Plattform DeepSeek ausgelöst, der eine weltweite Talfahrt im Technologiesektor nach sich zog. Kleinere Händler griffen zudem beim Invesco QQQ Trust (QQQ) sowie beim GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) zu, wie JPMorgan berichtete.

Hedgefonds und andere große Investoren hingegen haben die Korrektur am Montag wohl noch verstärkt, indem sie den Rücksetzer nicht kauften, so Nikolaos Panigirtzoglou, Managing Director bei JPMorgan. Einige Fonds könnten ihre Wetten auf die "US-Exzeptionalität" und die Führungsrolle Amerikas im KI-Sektor überdacht haben – angestoßen durch die Alternative, die DeepSeeks künstliche Intelligenz bietet, erklärte er.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 123,54 $ , was eine Steigerung von +0,50% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Zu günstig, um wahr zu sein? Fünf Value-Kracher für 2025 Jetzt Report kostenlos herunterladen!