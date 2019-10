Wenig Veränderung im DAX

BeschreibungDer DAX unternahm am Dienstag keinen neuen Versuch die 13.000 Punkte Marke zu überwinden. Am Ende ging er nahezu unverändert mit einem Minus von 0,02% aus dem Handel. Was von der heutigen Sitzung der FED erwartet wird, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe von ideas Daily TV.

Mehr zu dieser und weiteren Sendungen finden Sie unter: https://www.ideas-daily.de/2019/oktober/kw-44/30-oktober/startseite/ _____________________________________________________________ Folgen Sie uns auf unseren Social Media-Kanälen:

Facebook: https://www.facebook.com/Commerzbank.Derivate/ Twitter: https://twitter.com/Coba_Derivate Linked-In: https://www.linkedin.com/company/commerzbank-zertifikate-etfs