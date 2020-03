Positiver Start nach dem "schwarzen Montag"?

Am ersten Tag nach dem Crash am "schwarzen Montag" wird der deutsche Leitindex wieder freundlicher erwartet. Aufgrund von zahlreichen Hilfsmaßnahmen scheint sich die Stimmung leicht zu verbessern. Die Indizes aus Asien notieren am heutigen Handelstag ebenfalls wieder im grünen Bereich.

