Findet morgen wirklich die alles entscheidene Abstimmung zum Brexit-Deal statt? Vielleicht doch nicht - denn das sogenannte Letwin-Amendment könnte verhindern, dass die Abstimmung ein "meaningfull vote", also eine bindende Abstimmung wird,solange nicht die legislativen Voraussetzungen für den Brexit-Prozeßdafür geschaffen sind - das wäre ein echter game changer. Laut Insidern stehen die Chancen gut, dass das Letwin Amendment angenommen wird (Labour will dafür stimmen, viele Konservative auch) - die Wahrscheinlichkeit, dass der Brexit wirklich am 31.10. stattfindet, wird immer geringer (Merkel will sowieso eine Verschiebung, egal wie die Abstimmmung ausfällt. An der Wall Street heute vor allem Tech-Werte unter Druck - und der Dow Jones wegen schlechter Nachrichten für Boeing..

Das Video "Brexit - neues Chaos voraus!" sehen Sie hier..