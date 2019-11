In Home Depot wird unsere Position zu Gewinnsicherung bei $218 aus dem Markt genommen. Wir realisieren hierdurch einen Kursgewinn von +16,89% und werden uns einen neuen Longeinstieg suchen.

Wir bleiben in Travelers am Ball. Unser Einstieg liegt aktuell über 3% im Plus. Travelers ist nicht für seine exorbitante Volatilität bekannt, dafür erweisen sich laufende Bewegungen sehr oft als nachhaltig und damit angenehm zu traden. Die Struktur und die Indikatorenlage passen und wir sind überzeugt hier auf dem richtigen Dampfer zu sein.

In Goldman Sachs stehen die Zeichen sowohl strukturell als auch indikatorentechnisch weiter auf Abverkauf. Wir sind positioniert und gehen davon aus, dass die Bären in Kürze in die Offensive gehen. Die Parameter des Trades finden Abonnenten im Update.

Weitere offene Positionen:

United Technologies aktuell +15.00% Kursgewinn 18.11.2019

Disney Teilverkauf von 25% bei $146, +12.30% Kursgewinn 15.11.2019



