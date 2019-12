Red Pine Exploration bereitet die nächsten Schritte auf dem Wawa-Goldprojekt vor!

Red Pine Exploration (0,05 CAD | 0,03 Euro; CA75686Y4058) bereitet die nächsten Schritte für das kommende Jahr auf seinem Wawa-Goldprojekt in Ontario vor. Das Unternehmen gab deshalb bekannt, dass man eine Kapitalerhöhung in Zusammenarbeit mit Haywood Securities durchführen will. Das Gesamtvolumen besteht dabei aus 2 Mio. kanadischen Dollar (CAD) an regulären Aktien sowie weiteren 2 Mio. CAD an sogenannten Flow Through-Anteilen. Letztere sind in Kanada steuerbegünstigt, müssen aber in die Exploration investiert werden. Das Angebot umfasst eine reguläre Einheit zum Preis von 0,035 CAD je Aktie sowie einen Warrant, der zum Kauf von Aktien zum Preis von 0,05 CAD binnen 24 Monaten berechtigt. Im Maximalfall gibt Red Pine 114.285.715 neue Aktien sowie 85.714.288 Warrants aus.

Bereits 701.000 Unzen Gold

Die frischen Mittel sollen die Explorationsarbeiten auf dem Wawa-Goldprojekt finanzieren. Dort hat Red Pine Exploration in diesem Jahr zwei Ressourcenschätzungen für zwei verschiedene Vorkommen auf der 6.519 Hektar großen Liegenschaft vorgelegt. Kumuliert kommen diese auf 701.000 Unzen Gold, wobei etwa ein Drittel bereits in der höheren Kategorie „indicated“ zu verorten ist (ausführlich hier). Da das aktuelle Bohrprogramm weiterläuft, rechnen wir auch in den Wintermonaten mit einem regelmäßigen Newsflow vom Unternehmen. Auf Wawa gab es historisch mindestens acht Goldminen. Zuletzt wurde dort in den 1980ern Gold abgebaut. Das Projekt liegt direkt am Trans-Canada-Highway und verfügt bereits über die nötige Infrastruktur (Energie etc.). Der Investor Citabar hält 40 Prozent an dem Projekt.

Aktieninfo Red Pine Exploration:*

Börsenkürzel TSX-V: RPX

ISIN: CA75686Y4058

Aktienkurs: 0,05 CAD | 0,03 Euro

Börsenwert: 23,9 Mio. CAD

Ausstehende Aktien: 369,2 Mio.

Ausstehende Aktien (voll verwässert): 478,5 Mio.

Relevante Anteilseigner: Management (14%), Goodman & Company (2,4%), US Global (2,6%), Mackenzie Investments (3,4%), IG Investment Management (1,0%)

Weitere Informationen zu Red Pine Exploration sowie eine aktuelle Unternehmenspräsentation finden Sie unter www.redpineexploration.com“.