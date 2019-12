FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem US-chinesischen Handelsdeal und dem Wahlsieg von Großbritanniens Premier Boris Johnson sei dank: Am deutschen Aktienmarkt überwiegt nach der Behebung wichtiger Unsicherheiten wie Brexit-Dilemma und Zollstreit derzeit die Kauflaune. Der Dax verteidigte am Montag bis zum Mittag seine Gewinne und lag zuletzt mit 0,48 Prozent im Plus bei 13 346, Punkten.

Nun dreht sich alles um die Frage, ob der deutsche Leitindex noch seinen Rekord aus dem Januar 2018 brechen kann.