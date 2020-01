GR Silver Mining: Bohrungen treffen wieder auf hochgradigess Silber

Die Aktie von GR Silver Mining konnte in Folge guter Bohrergebnisse kräftig zulegen. Parallel werden aber bereits die Grundlagen für die kommende Explorationssaison auf dem San Marcial-Projekt in Mexiko geschaffen.

GR Silver Mining (0,23 CAD | 0,15 Euro; CA38149Q1046), ehemals Goldplay Exploration, setzt die Serie an guten Bohrergebnissen fort. So stieß man auf dem San Marcial-Projekt in Mexiko in der Zone „Faisanes“ außerhalb der bestehenden Ressource wieder auf eine hochgradige Mineralisierung. Bohrloch SM-19-08 wies 92 g/t Silber über 28,7 Meter Länge auf, inklusive eines Abschnitts mit 154 g/t Silber über 13,75 Meter. In der Zone „Guacamayo“ wiederum kam Bohrung SM-19-08 auf 138 g/t Silber und 0,56 g/t Gold über 0,6 Meter. Bei Letzterer ist aber entscheidend, dass diese Bohrungen eine mineralisierte Breccia (gebrochenes Gestein) 30 Meter östlich der bestehenden Ressource bestätigen. Die Aktie konnte in Folge der Bohrergebnisse kräftig zulegen und bestätigt somit den jüngsten Aufwärtstrend. Dennoch kommt GR Silver Mining gerade einmal auf einen Börsenwert von 18 Mio. kanadische Dollar (CAD). Dennoch halten mit Sandstorm Gold (4%), JDS Energy & Mining (3%) und SSR Mining (2%) namhafte Konzerne Aktien an GR Silver Mining.

2020er-Bohrporgramm wird vorbereitet

Die Explorations-Arbeiten gehen bereits im Februar weiter. Aktuell wird der historische Tunnel in der Ressource ausgebaut und entwickelt. Diese Arbeiten sollen in den kommenden Wochen beendet werden, um dann vom Tunnel aus in die Tiefe unter die bestehende Ressource bohren zu können. Das spart Zeit und Geld. Zudem werden derzeit geochemische Analysen zur Identifizierung von weiteren Bohrzielen erstellt.

Due Dilligence zur Übernahme zweier Projekte

Nicht zuletzt arbeitet Vorstand Marcio Fonseca an der Übernahme von zwei benachbarten Projekten. Zum einen will der Geologe und ehemalige Banker La Trinidad von Mako Mining kaufen (mehr hier). Diese Verhandlungen dürften sich aber noch eine Weile hinziehen. Zum anderen hat man eine fertige Transaktion zum Erwerb der historischen Plomosas-Mine von First Majestic Silver ausgearbeitet(ausführlich hier). Hier läuft noch die Due Dilligence, Fonseca hofft auf einen zügigen Abschluss. La Plomasas liegt nur 5 Kilometer nördlich von San Marcial, La Trinidad grenzt direkt süd- und südwestlich an das Projekt.