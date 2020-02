Ascot Resources schließt Finanzierung erfolgreich ab!

Exploration, Genehimgungen, Ökonomishce Studien

Ascot Resources (0,67 CAD | 0,43 Euro; CA04364G1063) meldete den Abschluss der jüngst angekündigten Finanzierungsrunde (Private Placement). Insgesamt konnten 8,17 Mio. Aktien zum Preis von 0,64 CAD bei Investoren platziert werden. Dazu kommen weitere 5,13 Mio. steuerbegünstigte „Flow-through“-Aktien, die für die Exploration verwendet werden müssen. Insgesamt fließen dem Unternehmen auf diese Weise 10,3 Mio. kanadische Dollar (CAD) zu. Ascot will damit laut Vorstandschef Derek White die Exploration auf den beiden Liegenschaften im „Golden Triangle“ vorantreiben. Dazu soll damit die derzeit laufende Machbarkeitsstudie für die Aufnahme der Goldproduktion auf der Premier Mine finanziert werden. Diese will man noch vor Ostern vorlegen. Zudem soll im Sommer der Genehmigungsprozess für die Aufnahme der Goldproduktion eingeleitet werden. Im zweiten Halbjahr 2021 will Ascot mit der Förderung beginnen. Die nun platzierten Aktien sind – wie üblich in Kanada – für vier Monate und einen Tag für den Handel gesperrt (Haltefrist!).

