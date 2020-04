DAX vorbörslich im Bereich von 10.600 Punkten

Aber in der Nacht zog der DAX dann kräftig an und notiert vorbörslich am frühen Freitagmorgen dann im Bereich von 10.650 Punkten. Hintergrund des Aufwärtsgaps sind positive Studiendaten des Unternehmens Gilead Sciences mit dem Medikament Remdesivir gegen das Coronavirus.

Es bleibt aber abzuwarten wie sich der DAX nun weiter entwickelt. Kommt es zu einem Durchbruch über den massiven Widerstandsbereich bei 11.000 Punkten? Dann würde sich die Lage für den DAX deutlich aufhellen. Klar ist dies aber keinesfalls.