Der Hessische Finanzminister hat Angst um die Banken. Michael Boddenberg (Foto) geht es dabei vor allem um die Zeit nach Corona. „Nach der akuten Krise sind wieder die Banken als Kreditversorger für die Wirtschaft gefragt.

Und deshalb brauchen wir für diese Zeit umfassende Änderungen in der Regulierung“, so Boddenberg, der seit Ende März Nachfolger des verstorbenen Thomas Schäfer ist. Boddenberg geht sogar einen Schritt weiter und schlägt vor, bereits jetzt die Gelegenheit zu nutzen, um „völlig neue Ideen zu durchdenken“. Hessen begrüßt dabei ausdrücklich die Absicht der EU-Kommission, aus Furcht vor einer Kreditklemme Änderungen in den Eigenkapitalvorschriften für Banken auf den Weg zu bringen. Die EU-Politiker stellen sogar Basel IV infrage.