Die Corona-Krise führt dazu, dass das Zinsniveau noch länger sehr niedrig bleibt. Das spricht längerfristig für Aktien.

Gerade in hektischen Zeiten am Kapitalmarkt ist überlegtes Handeln gefragt. Die Corona-Krise führt dazu, dass das Zinsniveau noch länger sehr niedrig bleibt. Das spricht längerfristig für Aktien – trotz ihrer Schwankungsanfälligkeit. Unternehmen mit stabilen Cash-Flows und starker Marktstellung eignen sich, um besser durch Turbulenzen zu kommen.

Doch kommt es in Krisenmomenten oft gerade an den Aktienmärkten – also den liquidesten Märkten – zu scharfen Verlusten. So auch dieses Mal. Zugleich fand eine Flucht in Sicherheit statt. Auf dem Höhepunkt der Unsicherheit im März waren Staatsanleihen aus wenig verschuldeten oder als sicher geltenden Staaten wie Deutschland oder den USA sowie Gold zeitweise sehr stark nachgefragt. Wenn auch nicht dauerhaft: Als die Verwerfungen am größten waren, gerieten erstklassige Staatspapiere und Gold ebenso unter Druck, da viele Investoren rasch Liquidität benötigten und sich auch davon trennten.

Schrittweises und kontrolliertes Vorgehen

Auf lange Sicht zeigte sich bisher aber stets, dass sich Übertreibungen in Krisensituationen über die Zeit wieder abbauen. Eine extreme Risikoaversion der Marktteilnehmer, wie sie die Cross Asset Risk Appetite-Analyse von Union Investment im März feststellte – sie war höher als während der Finanzmarkt-Krise –, korreliert im historischen Vergleich mit einem mittel- bis längerfristig überproportionalen Wertentwicklungspotenzial von Risikoanlagen.

Nun ist die Corona-Krise eine medizinische Notlage und deshalb nicht unmittelbar mit einer Konjunktur- oder Finanzkrise vergleichbar. Sollte es zu einer zweiten Ansteckungswelle kommen, dürften wieder stärkere Eindämmungsmaßnahmen gegen das Virus nötig werden, was die wirtschaftliche Erholung bremsen und verlängern dürfte. Deswegen empfiehlt sich bei der Anlage in Risikoassets ein schrittweises Vorgehen. Aktien unterliegen dabei im langfristigen Vergleich einer höheren Schwankungsbreite, die aber in der Regel durch eine höhere Risikoprämie ausgeglichen wird.