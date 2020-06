FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt wieder gestiegenen Corona-Sorgen haben die Dax-Anleger am Freitag nur wenig gestört. Am Nachmittag notierte der deutsche Leitindex mit 0,64 Prozent im Plus bei 12 255,77 Punkten und damit über der 200-Tage-Linie als Indikator für den längerfristigen Trend. Auf Wochensicht zeichnet sich aktuell ein moderates Minus ab.

Nach der dreimonatigen Erholungsrally am Aktienmarkt seien auf kurze Sicht Gewinnmitnahmen wohl nicht auszuschließen, analysierten die Experten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Doch angesichts der Mikro- beziehungsweise Negativzinsen und der von Corona verursachten massiven geld- und fiskalpolitischen Stützungsmaßnahmen dürften auf mittlere Sicht die Chancen überwiegen.