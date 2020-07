Der S&P500 geht am Freitag mit einem stabilen Plus aus der Handelswoche. Während sich die Vereinigten Staaten auf ihren Unabhängigkeitstag vorbereiteten, herrschte auch auf dem Parkett gute Stimmung. Auch der besser als erwartet ausgefallene Arbeitslosenbericht beflügelt den Markt zum Wochenschluss.

Selbst das Congressional Budget Office (CBO), das in seinem am Donnerstag veröffentlichten Update prognostizierte, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Vereinigten Staaten im Jahr 2020 um 5.8% sinken wird, nachdem es im Vorjahr um 2.3% gestiegen war, hat den Markt nicht abgeschwächt. Darüber hinaus wird die jährliche Arbeitslosenquote im Zeitraum zwischen 2020 – 2030 durchschnittlich 6.1% betragen, während Projektionen von Anfang des Jahres die durchschnittliche Arbeitslosigkeit auf 4.2% beziffert hatten. Interessant ist ebenfalls, dass das CBO für das dritte Quartal ein starkes Wachstum erwartet, da das BIP in der zweiten Jahreshälfte um 12.4% steigen werde. Das Niveau vor der Pandemie wird jedoch erst wieder Mitte des Jahres 2022 erreicht werden.

Auch das Säbelrasseln zwischen China und den USA geht in die nächste Runde, so verabschiedet der Senat der Vereinigten Staaten einen Gesetzentwurf zur Einführung neuer Sanktionen gegen China im Zusammenhang mit dem nationalen Sicherheitsgesetz von Hongkong, das Anfang dieser Woche in Kraft trat. Vor der Abstimmung forderte der demokratische Senator aus Maryland, Chris van Hollen, Trump auf, den Gesetzentwurf zu unterzeichnen und „China die Stirn zu bieten". Im nächsten Schritt wird der Gesetzentwurf, der auf Banken abzielt, die mit chinesischen Beamten Geschäfte machen, nun zur endgültigen Verabschiedung an Präsident Donald Trump überreicht.

Hiervon weitestgehend unbetroffen baut der S&P500 seit Anlaufen des hinterlegten Zielbereiches einen deutlichen Aufwärtsimpuls aus. Wir gehen nun von einem anstehenden Zwischenhoch in Welle i in Braun aus, in deren Anschluss der Index noch einmal in Welle ii in Braun eine Gegenbewegung bis in den Bereich von 3054 – 2999 Punkten ausbaut. Dies werden wir nutzen, um Longpositionierungen zu hinterlegen. Solange sich der Markt über 2999 Punkten hält, gehen wir im Anschluss von einer Fortsetzung der hinterlegten Aufwärtsbewegung in Richtung 3400 Punkten aus. Noch muss jedoch das Alternativszenario in Richtung 2710 – 2580 Punkten mit einer Wahrscheinlichkeit von 38% mit eingeplant werden, weshalb wir hier nicht blind in den Markt springen.

Auch wenn wir nicht davon ausgehen, dass der Index direkt in Richtung Norden ausbricht, ohne zuvor zumindest noch einmal eine Gegenbewegung in Welle ii in Braun auszubauen, sehen wir den S&P500 langfristig deutlich höhere Notierungen anlaufen. Wir haben dies auf dem dritten übergeordneten Chart hinterlegt. Notierungen im Bereich von 4500 Punkten und letztlich sogar 5600 Punkten stehen hier in den nächsten Jahren an, bevor der Markt ein übergeordnetes Top ausbaut und eine mehrjährige Abwärtsbewegung anstößt.

Sobald unsere Indikatoren anschlagen und wir einsteigen, verschicken wir alle Daten zum Einstieg per Mail an unseren Verteiler. Testen Sie Deutschlands akkurateste Aktienanalyse kostenlos unter www.hkcmanagement.de