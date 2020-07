Eine faustdicke Überraschung war die Wahl des irischen Finanzministers Paschal Donohoe zum neuen Chef der Eurogruppe. Der Konservative setzte sich im zweiten Wahlgang denkbar knapp mit einer Stimme Vorsprung gegen die von Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien unterstütze Favoritin Nadia Calvino durch.

Die spanische Wirtschaftsministerin witterte denn auch am Tag nach ihrer Niederlage ein Intrige. Eines der 10 von insgesamt 19 Ländern, die vor der Wahl ihre Stimme der Sozialdemokratin geben wollten, habe sich nicht an die Absprache gehalten, zürnte Calvino. Was vordergründig wie ein Aufstand der kleinen Länder gegen die Euro-Schwergewichte erscheint, war in Wahrheit eine parteipolitisch motivierte Revolte der konservativen Finanzminister gegen den Vormachtsanspruch der Sozialdemokraten in der Eurogruppe.