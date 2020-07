DE30: Gemischter Handel in Europa vor Fed-Zinsentscheid

++ Europäische Aktien werden nach Eröffnung gemischt gehandelt ++ DE30 testet wichtige Unterstützungszone ++ Quartalsverlust der Deutschen Bank (DBK.DE) geringer als erwartet ++



Die europäischen Indizes werden am Mittwoch gemischt gehandelt, da die Investoren weiterhin besorgt sind über die steigenden Zahlen neuer COVID-19-Fälle. Europa sieht sich mit der Gefahr einer zweiten Infektionswelle konfrontiert, die mehrere Länder der Region dazu zwingt, die durch das Coronavirus verursachten Beschränkungen wieder einzuführen. Auch die gemischten Quartalsberichte europäischer Unternehmen belasteten die Marktstimmung. Heute wird sich die Aufmerksamkeit auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank und die Pressekonferenz konzentrieren. Die Anleger werden auch die Nachrichten bezüglich der Verhandlungen über das US-Konjunkturpaket verfolgen. Der DE30 wird flach gehandelt, da die Anleger auf weitere Nachrichten über zusätzliche fiskalische Impulse in den USA und die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank warten. Derzeit testet der deutsche Leitindex die lokale Unterstützung bei 12.765 Punkten. Solange der Kurs darüber liegt, scheint eine Fortsetzung des Aufwärtstrends wahrscheinlich. Sollte den Verkäufern jedoch ein Durchbruch gelingen, könnte dies zu einer größeren Abwärtsbewegung in Richtung 12.430 Punkte führen. Quelle: xStation 5 DE30-Mitglieder um 11:08 Uhr. Quelle: Bloomberg Die Deutsche Bank (DBK.DE) meldete für das zweite Quartal einen Nettoverlust von 77 Millionen EUR, da sie 761 Millionen EUR zur Deckung von Kreditverlusten zurückgestellt hat. Von Reuters befragte Analysten erwarteten einen Nettoverlust von 182,9 Millionen EUR. „In einem herausfordernden Umfeld konnten wir die Einnahmen steigern und die Kosten weiter senken, und wir sind voll auf Kurs, alle unsere Ziele zu erreichen", sagte der Vorstandsvorsitzende Christian Sewing in einer Erklärung. Die Aktie der Deutschen Bank (DBK.DE) befindet sich seit Juni in einer Seitwärtsbewegung. In der vergangenen Woche prallte der Kurs an der oberen Grenze der Range ab. Heute wird die Abwärtsbewegung fortgesetzt und die Aktie nähert sich der Unterstützung bei 7,82 EUR. Im Falle eines Durchbruchs läge die nächste zu beobachtende Unterstützung bei 7,29 EUR. Sollte es den Käufern jedoch gelingen, den Rückgang zu stoppen, wäre eine Aufwärtsbewegung in Richtung 9,19 EUR möglich. Quelle: xStation 5 BASF (BAS.DE) gab heute bekannt, dass man aufgrund „der hohen Unsicherheit und der geringen Visibilität bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung" noch immer keine Prognosen für das Gesamtjahr abgeben könne. Der Chemiekonzern sagte, dass sich der Betriebsgewinn im dritten Quartal gegenüber dem zweiten Quartal nicht deutlich verbessern werde. Als Gründe nannte er die typische Sommerflaute im August und die saisonal bedingte geringere Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten. BMW (BMW.DE) wird eine vollelektrische 5er-Serie als Teil einer umfassenden Produktüberholung anbieten, die am Montag vorgestellt wurde. Das Unternehmen will die Fahrzeugemissionen während der Produktion und auf der Straße senken. „In zehn Jahren sollen insgesamt mehr als sieben Millionen elektrifizierte Fahrzeuge der BMW Group auf den Straßen unterwegs sein - rund zwei Drittel davon mit vollelektrischem Antrieb", teilte das Unternehmen am Montag mit. Gestern hatte das Landgericht im niedersächsischen Braunschweig ein Verfahren gegen amtierende und ehemalige Manager von Volkswagen (VOW3.DE), darunter auch Vorstandsmitglieder, wegen des Verdachts auf überhöhte Bezahlung von Gewerkschaftsführern unter Verletzung von Treuepflichten eröffnet. Die Verschwendung von Firmengeldern ist in Deutschland rechtlich eine Treuepflichtverletzung.



