DE30: Europäische Aktien gleichen die Verluste vom Montag weiter aus

++ Europäische Märkte steigen den zweiten Tag in Folge, um dem Ausverkauf vom Montag entgegenzuwirken ++ DE30 testet den Bereich um die 12.800 Punkte ++ Aktien von europäischen Sportbekleidungsherstellern steigen, da Hauptrivale in den USA starke Zahlen lieferte ++



Die europäischen Märkte haben am Mittwoch höher eröffnet. Von Beginn der Sitzung an warteten die Anleger auf die wichtigen Einkaufsmanagerindizes für den Monat September. Die PMI-Daten erwiesen sich als recht gemischt, da der Fertigungsindex sprunghaft anstieg und der Dienstleistungsindex in den Kontraktionsbereich abrutschte. Letzteres dürfte aufgrund der erneuten Corona-Beschränkungen nicht überraschen. Da die Sorgen um das Virus in Europa in den letzten Tagen zugenommen haben, könnten die Dienstleistungen immer noch unter enormem Druck stehen. Nichtsdestotrotz scheinen die Märkte ihre Anstiege zu beschleunigen, der DE30 stieg sogar um 1,80%. Andere Blue-Chip-Indizes aus Europa legen ebenfalls rund 2% zu.

Der DE30 hat für den zweiten Tag in Folge versucht, die jüngsten Verluste aufzuholen. Der Index durchbrach zu Beginn der heutigen europäischen Sitzung die 50-Stunden-Linie (violette Linie). Beachten Sie, dass der DE30 es auch schaffte, das Fibonacci-Retracement von 38,2% zu überwinden. Der Index testet derzeit den Bereich um die 12.800 Punkte. Sollte sich die Marktstimmung umkehren, könnte der erwähnte gleitende Durchschnitt als eine kurzfristige Unterstützung angesehen werden.

DE30-Mitglieder um 11:06 Uhr. Quelle: Bloomberg

Die Aktien der europäischen Sportbekleidungshersteller Adidas (ADS.DE) und Puma (PUM.DE) verzeichnen einen Anstieg, nachdem der US-Konkurrent Nike besser als erwartete Umsätze und Gewinne meldete. Der Gewinn je Aktie von Nike für das erste Quartal des Geschäftsjahres war mehr als doppelt so hoch wie von Analysten geschätzt. Adidas legt heute sogar um 6% zu.

Adidas (ADS.DE) bewegt sich seit dem Einbruch vom Februar und März allmählich nach Norden. Als die Aktie heute mit einer goßen bullischen Kurslücke eröffnete, durchbrach sie das Fibonacci-Retracement von 78,6% des Coronavirus-Marktcrashs. Die Bullen könnten im Bereich von 294,50 Euro mit einem gewissen Widerstand rechnen. Quelle: xStation 5

Die Deutsche Börse gab bekannt, dass Siemens Energy aufgrund der Abspaltung von der Siemens AG (SIE.DE) am 28. September für einen Tag in den DE30 aufgenommen werde. Daher wird der deutsche Leitindex für diesen einen Tag auf der Basis von 31 Unternehmen berechnet. Mit Handelsschluss am 28. September wird Siemens Energy aus dem Index genommen.

Continental (CON.DE) und Osram Licht (OSR.DE) sind in Gesprächen, um bis Ende des Jahres das Autolicht-Joint Venture zu beenden. Der Grund dafür sei die Coronavirus-Pandemie, die zu einer geringeren Autonachfrage führte - Continental erwartet eine Erholung der Autoproduktion auf das Niveau von 2017 erst für 2025. Das Joint Venture hat rund 1500 Mitarbeiter an 14 Standorten.



Gratis Investment-Ratgeber von XTB zu den US-Wahlen 2020

Die nächsten Wahlen in den USA rücken wieder näher. In unserem kostenfreien Sonderbericht bereiten wir Anleger auf alle möglichen Szenarien vor. Lesen Sie alle wichtigen Fakten zur Wahl und erfahren Sie, worauf Sie achten sollten. Hier geht es zum Investment-Ratgeber.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.