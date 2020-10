EMX Royalty: Beteiligung an Sienna Resources wird aufgewertet!

EMX Royalty hat an Sienna Resources neben dem Kupfer-Nickel-Kobalt-Platinmetall-Projekt Slättberg in Schweden zwei Goldprojekte in Norwegen veroptioniert. Partner Sienna Resources verkündet gute Neuigkeiten, von denen auch EMX profitiert.

Sienna Resources ist einer der aktivsten Partner von EMX Royalty (3,65 CAD, 2,30 Euro; CA36873J1075). Sienna ist vollständig finanziert und wird in den nächsten Wochen mehrere Projekte in Betrieb nehmen. Aktiv ist das Unternehmen neben Schweden und Norwegen auch in Finnland. Das finnische PGE-Metalle-Projekt Kuusamo von Sienna Resources (von EMX an Sienna veroptioniert) wird bald starten. Nun hat der Nachbar Palladium One bei seinem Kaukua South-Projekt gerade eine Großentdeckung gemacht: Die mineralisierte Streichlänge bei Kaukua South konnte um das Sechsfache von 600 Meter auf 4 Kilometer erweitert werden. Dies freut Sienna Resources natürlich und auch den Partner EMX Royalty.

Für EMX bedeutet dies doppelte Freude. Denn EMX besitzt ein zweiprozentiges Royalty (NSR) am Kaukua-Projekt von Palladium One. Erworben hat EMX die Kaukua-Lizenzgebühr Anfang 2020 von Akkerman und sie gilt für die gesamte zukünftige Mineralproduktion. Hier erkannte EMX früh das Potenzial von Kaukua und der Region.

Das Oregon-Goldprojekt von Sienna Resources

Zudem hat Sienna Resources das große Oregon-Goldprojekt in Norwegen gekauft, womit auch die bestehenden PGE-Projekte in Finnland und Schweden unterstützt werden sollen. Oregon dürfte ein hochwertiges Goldprojekt mit hohem Potenzial sein. Es liegt in einem kaum erforschtem Goldgürtel. In der heutigen Zeit, wo die meisten Rohstoffe, allen voran Gold äußerst positive Aufwärtstrends verzeichnen, sind das erfreuliche Neuigkeiten. Denn über die Aktienbeteiligung an Sienna profitiert EMX an den Erfolgen von Sienna.

EMX und die Vereinbarungen mit Sienna Resources

In Norwegen wurden Vereinbarungen bezüglich der Goldprojekte Bleka und Vekslmyr geschlossen. Sienna Resources wird diese Projekte von EMX erwerben. EMX bekommt dafür Lizenzgebühren, weitere Zahlungen sowie Aktien an Sienna Resources. Diese Projekte sind in einem Grünsteingürtel in Südnorwegen angesiedelt. Hier gab es historische Goldproduktion und dokumentierte Goldvorkommen.