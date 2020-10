Getrieben durch den coronabedingten Digitalisierungsschub kann sich Siltronic besser entwickeln als erwartet. Die Corona-Pandemie führte vor allem im zweiten Quartal 2020 zu einer teilweise starken Nachfrage nach Waferfläche, nachdem ein Aufbau von Lagerbeständen und ein verstärkter Absatz in der gesamten Halbleiterwertschöpfungskette beobachtet werden konnte. Im Q2 2020 - dem „Coronaquartal“ - wurde eine Umsatzsteigerung um rund 7,7 Prozent auf 323,1 Millionen Euro gegenüber dem Q1 erzielt. Dieses Ergebnis baut auf die Stellung von Siltronic als einer der weltweit führenden Hersteller von Wafern aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Chip-Hersteller auf. Die Chips aus den Silizium-Wafern werden z.B. in Computern, Smartphones, Flachdisplays, Navigationssystemen, Steuer- und Kontrollsystemen für die Automobilbranche sowie in vielen anderen Anwendungen eingesetzt.

.

Zum Chart

.

Die Marktteilnehmer trennten sich vorsorglich auch von Siltronic-Papieren. So halbierte sich der Kurs in der Periode vom 19. Februar bis zum 23. März. Im Zuge der „V“-förmigen Erholung war aber die Aktie wieder sehr gefragt, und konnte sich in der Spitze wieder um 116 % nach oben absetzen. In den Monaten Juni bis Ende September 2020 musste das Papier bereits gewonnenes Terrain wieder abgeben. Seit 26. September konnte sich der Wert deutlich von den beiden Supportlevels 67,35 Euro und 71,32 Euro absetzen. Das Momentum am Markt könnte dazu führen, dass die nächsten Marken bei 83,63 Euro und 89,30 Euro überwunden werden. Zumindest der Widerstand bei 83,63 Euro sollte mehr als einmal getestet werden, bevor das Ziel bei 92,77 Euro erreicht wird. Dieser Widerstand entspricht auch dem Durchschnitt der Analystenschätzungen für den Aktienkurs.