Branche zählt zu den Outperformern in Zeiten der Corona Pandemie

Mit der Corona Pandemie war 2020 ein Jahr der spürbaren Einschnitte in viele Lebensbereiche, wie es die jüngeren Generationen noch nicht erlebt haben. Ab Februar kam es zu einem erheblichen Einbruch am Aktienmarkt. Milliardenschwere staatliche Unterstützungsmaßnahmen oder das Notprogramm der EZB trugen zumindest bislang dazu bei, womit zunächst kaum zu rechnen war. Die Aktienmärkte erholten sich zusehends, so dass sich beispielsweise im DAX oder Dow Jones eine V-Formation im Chart ausbildete. Auf Jahressicht weisen beide inzwischen sogar wieder ein leichtes Plus aus. Indizes aus Ländern, die von der Krise stärker getroffen wurden, stehen dagegen weiterhin im Minus. Dazu zählen Frankreich, Italien oder Spanien, aber auch Österreich.

Zahlreiche Unternehmen sind durch die Maßnahmen gegen die Pandemie stark betroffen und haben vielfach Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Unter dem Strich wird für Deutschland ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts erwartet. Das DIW Berlin geht derzeit von einer Absenkung um 6% für 2020 aus.