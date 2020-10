FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Vortagesrutsch am deutschen Aktienmarkt hat sich die Lage am Freitag zunächst beruhigt. Langfristig orientierte Investoren nutzten die tieferen Kurse wieder zum Einstieg, hieß es aus dem Handel. Dank der Schnäppchenjäger legte der deutsche Leitindex Dax am frühen Morgen um 0,54 Prozent auf 12 771,76 Punkte zu.

Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel stieg um 0,74 Prozent auf 27 666,79 Zähler. Auch an Europas Börsen ging es wieder voran, der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte zuletzt mit 0,78 Prozent im Plus bei 3217,70 Punkten.