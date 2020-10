EMX Royalty: Partner Norra Metals startet Explorationsprogramm in Norwegen

EMX Royalty engagiert sich stark in Skandinavien. Norwegens größte historische Mine, Bleikvassli, hatte man an Norra Metals verkauft und sich im Gegenzug beteiligt. Nun startet der Partner sein Explorationsprogramm.

EMX Royalty (3,67 CAD, 2,34 Euro; CA36873J1075) hat im Dezember 2018 vier Polymetallprojekte in Norwegen und Schweden an Norra Metals (damals noch unter dem Namen OK2 Minerals) verkauft. Darin enthalten war auch das Bleikvassli-Projekt in Norwegen, das einst größte Bergwerk des Landes. EMX erhielt im Gegenzug eine Beteiligung in Höhe von 9,9 Prozent am Unternehmen sowie jährliche Vorauszahlungen und eine Lizenzgebühr von jeweils 3 Prozent an den Projekten.

Norra Metals sicherte sich das Recht, innerhalb von sechs Jahren nach dem Abschlussdatum bis zu 1 Prozent der von EMX einbehaltenen Lizenzgebühr zu erhalten, in dem EMX 2,5 Mio. US-Dollar gezahlt werden. Alle vier Projekte enthalten historische Bergbaugebiete und bzw. oder historische, durch Bohrungen definierte Zonen polymetallischer Mineralisierungen. Die enthaltenen Rohstoffe sind vor allem Zink, Blei, Kupfer sowie Silber und Gold.

Das Bleikvassli-Projekt

Das Belikvassli-Projekt befindet sich nahe der norwegischen Stadt Mo-i-Rana und umfasst das historische Bleikvassli-Minengebiet. Zwischen 1914 und 1997 wurde hier Blei, Zink und Silber gefördert. Geschlossen wurde sie erst, als sie überflutet wurde. Die Liegenschaft besteht aus massiven Blei-Zink-Silber-Mineralisierungen, die in kupfer- und goldreiche Gebiete übergehen.

Norra Metals hat Explorationsprogramm gestartet

Geologen vermuten eine ähnliche Geologie und Mineralisierung wie bei der Zinkgruvan-Liegenschaft von Lundin Mining in Schweden. Diese enthält 11,9 Millionen Tonnen mit 7,2 Prozent Zink, 2,9 Prozent Blei und 63 Gramm Silber pro Tonne Gestein sowie weitere 5,3 Millionen Tonnen mit Kupfer, Zink und Silber. Sollten sich die Annahmen über die Bodenschätze bewahrheiten, dann dürften Norra Metals und durch die Beteiligung und die Lizenzgebühr auch EMX hier gute Chancen auf Gewinne haben. Auf erste Untersuchungsergebnisse darf man also gespannt sein.

Norra Metals besitzt darüberhinaus die VMS-Lagerstätte Meråker in Zentralnorwegen, bei der es sich um eine Weltklasse-Lagerstätte handeln könnte. In dem Gebiet, wo Meråker liegt, wurden bereits viele Millionen Tonnen kupferreiches Erz gefördert. Dieses Projekt wurde ebenso wie das Bleikvassli-Projekt von EMX an Norra Metals veroptioniert. Norra Metals plant jetzt ein mehrphasiges Explorationsprogramm, das zusätzliche Feldbesuche für Aufklärungsproben und geologische Kartierungen umfasst, gefolgt von einem Diamantbohrprogramm zum Testen von Zielen mit hoher Priorität. Ein weiteres Projekt von Norra Metals ist das Pyramid-Projekt in nordwestlichen British Columbia. Es handelt sich um ein Kupfer-Gold-Explorationsprojekt.

EMX weiter auf Erfolgskurs

Weltweit unterwegs sichert sich EMX Beteiligungen, Lizenzgebühren, sonstige Zahlungen oder Meilensteinzahlungen. Liegenschaften werden in der Frühphase von EMX getestet und dann an Partner veroptioniert. Norwegen, eines der weltweit führenden Bergbaugebiete, steht dabei stark im Fokus von EMX. Skandinavien ist ein stabiles Land, verfügt über enorme Mineralisierungen und ein großes Potenzial. Auch ist die Infrastruktur bestens und die Energie kostengünstig.

Bei gerade steigenden Industriemetallpreisen ist eine Diversifikation in diesen Sektor sinnvoll. Investoren erhalten mit EMX eine Diversifikation über mehr als 100 Projekte und über verschiedene Rohstoffe.

Aktieninfo EMX Royalty Corporation

Börsenkürzel TSX-V/NYSE: EMX

ISIN: CA26873J1075

Aktueller Aktienkurs: 3,67 CAD | 2,34 Euro

Ausstehende Aktien: 85.443.460

Optionen/Warrants: 6.585.500

Voll verwässert: 92.032.960

Börsenwert: 337,76 Mio. CAD

Aktionäre: Stephens Investment (12,6%), Sprott Global (5,7%), Insider/Management (14,8%), Newmont Goldcorp (5,8%), Ninepoint Management (5,2%), Antofagasta (1,7%), U.S. Global Investors (1,1%), Adrian Day Asset Management (4,8%).

Weitere Informationen zu EMX Royalty sowie eine aktuelle Unternehmenspräsentation finden Sie unter https://www.emxroyalty.com.

Das könnte Sie auch interessieren:



Tipp: Abonnieren Sie HIER unseren kostenlosen RohstoffBrief-Newsletter und verpassen Sie künftig keine kursbewegende News mehr. Ihre Daten werden keinesfalls an externe Dritte weitergegeben. Der Newsletter ist jederzeit kündbar.

Bilder/Graphiken: TK News Services UG (haftungsbeschränkt), EMX Royalty

____________________________________________________________________________________

DISCLAIMER. BITTE UNBEDINGT BEACHTEN!

INTERESSENKONFLIKT: Die TK News Services UG (haftungsbeschränkt) hat vom besprochenen Unternehmen für diesen Artikel eine Vergütung erhalten! Hierdurch entsteht ein eindeutiger Interessenkonflikt! Bitte beachten Sie daher die weiteren Hinweise auf Interessenkonflikte! Unter dem Namen „Investor Magazin Rohstoff-Werte“ betreibt die TK News Services UG (haftungsbeschränkt) ein Wikifolio, dass mit Echtgeld in Rohstoffaktien, Derivate, ETF und andere Wertpapiere aus dem Rohstoffbereich investiert. Dadurch entstehen Interessenkonflikte mit den auf www.rohstoffbrief.com (sowie zugehörigen Seiten in Sozialen Medien wie Facebook, Twitter etc.) erwähnten und besprochenen Wertpapieren. Bitte berücksichtigen Sie dies sowie auch den Disclaimer und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von Wikifolio (siehe hier). Bitte beachten Sie zudem die weiteren Hinweise auf Interessenkonflikte!

RISIKOHINWEIS: Die TK News Services UG (haftungsbeschränkt) als Herausgeber von Rohstoffbrief.com weist grundsätzlich darauf hin, dass der Erwerb von Wertpapieren jeglicher Art hohe Risiken birgt, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die TK News Services UG (haftungsbeschränkt) als Herausgeber von Rohstoffbrief.com weist darauf hin, dass jegliche Artikel auf Rohstoffbrief.com oder per Newsletter oder auf Sozialen Medien verbreiteten Artikel explizit nicht zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren jeglicher Art aufrufen. Es kommt weder eine Anlageberatung noch ein Anlagevermittlungsvertrag mit dem jeweiligen Verfasser oder Leser zustande. Die hier dargestellten Informationen beziehen sich auf das Unternehmen und nicht auf die persönliche Situation des Lesers. Bei Aktien-Investments, insbesondere im Bereich der Penny-Stocks, kann es jederzeit zu Risiken kommen, die bis zu einem Totalverlust des angelegten Kapitals führen können. Das gesamte Informationsangebot der TK News Services UG (haftungsbeschränkt) stellt grundsätzlich kein Angebot zum Kauf oder zum Verkauf von Wert- und Schuldpapieren jeglicher Art dar. Bitte nehmen Sie vor einem Investment in jedem Fall Kontakt zu ihrem Bankberater oder einen anderen Berater ihres Vertrauens auf und lassen sich umfassend in jeglicher Hinsicht beraten. Zudem weisen wir darauf hin, dass sich die Rahmenbedingungen für ein Unternehmen aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen vollkommen ändern können, was wiederum positiv oder negativ auf die Entwicklung der Wertpapiere wirken kann.

INTERESSENKONFLIKT: Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß Paragraph 34 WpHG i.V.m. FinAnV: Die TK News Services UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter, Berater und freie Redakteure des Unternehmens können jederzeit Aktien an allen im Informationsangebot von Rohstoffbrief.com vorgestellten Unternehmen halten, kaufen oder verkaufen. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Wertpapiertransaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Zudem wird die TK News Services UG (haftungsbeschränkt) regelmäßig damit beauftragt, Werbetexte für Unternehmen zu erstellen. Hierfür erhält der Betreiber von Rohstoffbrief.com eine Vergütung, Daher ist eine unabhängige Berichterstattung in diesen Fällen nicht möglich und wird auch nicht angestrebt. Wenn die TK News Services UG (haftungsbeschränkt) eine Vergütung in welcher Form auch immer für einen Artikel erhält, ist dieser Artikel entsprechend gekennzeichnet. Zudem weisen wir gerne auf die Broschüren der BaFin zum Schutz vor unseriösen Angeboten hin:

– Geldanlage – Wie Sie unseriöse Anbieter erkennen (pdf/113 KB)

– Wertpapiergeschäfte – Was Sie als Anleger beachten sollten (pdf/326 KB)

DATENSCHUTZ: Aufgrund der neuen Datenschutz Grundverordnung haben wir unsere Datenschutzerklärungaktualisiert. Sie können sich für unseren wöchentlichen, kostenlosen Newsletter hier anmelden, E-Mail-Adresse reicht. Eine Abmeldung ist jederzeit möglich. Wir geben Ihre Daten NICHT an externe Dritte weiter.

RECHERCHE: Bei aller kritischen Sorgfalt hinsichtlich der Zusammenstellung und Überprüfung unserer Quellen, wie etwa offiziellen Mitteilungen der Unternehmen, Interviews von Unternehmensvertretern, Analystenkommentaren oder Einschätzungen von externen Dritten, können wir keinerlei Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der in den Quellen dargestellten Sachverhalte geben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen, Planungen und Beurteilungen sowie alle weiteren Aussagen bezüglich Wert- und Schuldpapieren jeglicher Art. Dies gilt insbesondere für in die Zukunft gerichtete Aussagen. Zudem können sich die Sachverhalte nach Veröffentlichung der Artikel verändern. Die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. dieser Besprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, wird kategorisch ausgeschlossen.

SYMMETRIEN: Die TK News Services UG (haftungsbeschränkt) als Betreiber des Informationsangebots von Rohstoffbrief.com weist darauf hin, dass durch gleichzeitige Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen verschiedener Börsenmedien, Analysten oder weiterer Beteiligter am Finanzmarkt der Kurs der besprochenen Aktien oder Wert- und Schuldpapiere positiv als auch negativ beeinflusst werden kann. Die TK News Services UG (haftungsbeschränkt) als Herausgeber kann auf die Empfehlungen und Besprechungen der genannten Gruppen keinen Einfluss nehmen.

KEINE FINANZANALYSE: Die TK News Services UG (haftungsbeschränkt) als Herausgeber von Rohstoffbrief.com weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den Besprechungen auf Rohstoffbrief.com um keine Finanzanalysen nach deutschem Kapitalmarktrecht handelt, sondern um journalistische und/oder werbliche Texte. Sie erfüllen deshalb nicht die Anforderungen zur Gewährleistung der Objektivität von Anlagestrategieempfehlungen bzw. Anlageempfehlungen.

GEOGRAPHISCHE EINGRENZUNG: Die Nutzung dieses Informationsangebots ist ausschließlich natürlichen Personen vorbehalten, die ihren dauerhaften Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Allen anderen natürlichen oder juristischen Personen oder Personengruppen ist die Nutzung, wie auch der Zugang zu dieser Webseite nicht gestattet. Diese Einschränkung gilt für alle im Ausland lebenden natürlichen und juristischen Personen oder Personengruppen, insbesondere Staatsbürgern der USA, Kanadas, Australiens oder Großbritanniens. Die Informationen auf dieser Webseite dürfen weder direkt noch indirekt in die USA, Großbritannien, Australien oder Kanada oder an Personen und Personengruppen, die ihren Wohnsitz in Kanada, USA, Australien oder in Großbritannien haben, übermittelt werden, noch in deren Territorium gebracht oder dort verteilt werden.

URHEBERRECHT: Der Inhalt und die Struktur von www.rohstoffbrief.com sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum der TK NEWS SERVICES UG (haftungsbeschränkt). Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Betreibers weder in irgendeiner Form verwendet noch reproduziert werden, auch nicht auszugsweise. Der Betreiber ist bestrebt, in allen seinen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken und Texte zu beachten und nur vom ihm selbst erstellte Grafiken und Texte zu nutzen. Bei der Verwendung von Grafiken und Texten Dritter werden lizenzfreie Quellen genutzt und genannt. Es gilt zu beachten: Allein aufgrund der bloßen Nennung oder Nichtnennung von Rechten Dritter ist nicht der Schluss zu ziehen, dass diese nicht geschützt sind! Sollte der Betreiber dennoch gegen Rechte Dritter verstoßen, so wird er unter dem Vorbehalt der Prüfung unverzüglich jegliche Dateien entfernen, sofern er auf die Rechtsverletzung schriftlich hingewiesen wurde.