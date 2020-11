Ungeachtet des offenen Wahlausgangs erklärte Donald Trump noch in der Nacht, die Wahl gewonnen zu haben, und erhob erneut Vorwürfe von „massiven Betrug“ - eine Behauptung, für die er keine Beweise lieferte.

Stattdessen deutete der US-Präsident an, dass der Disput um die Stimmauszählung vor dem Obersten Gerichtshof landen könnte.

Für die Finanzmärkte bedeutet die Hängepartie weitere Ungewissheit in den kommenden Tagen. „Nichts ist es mit der blauen Welle, die den Märkten das gebracht hätte, was ihnen unabhängig von der politischen Ausrichtung am liebsten gewesen wäre: Eine klare Ansage“, sagt Klaus Brune, Leiter des Börsenressorts beim Platow-Verlag, der mit erheblichen Schwankungen im DAX rechnet. „Wenn sich die Demoskopen nicht schon wieder verkalkuliert haben, könnten die Briefwahlstimmen den Ausschlag zugunsten von Biden erbringen. Und das wäre dann der schlimmste mögliche Ausgang: Er würde es Trump ermöglichen zu sagen, dass die Demokraten den Sieg gestohlen hätten.“

Trumps Herausforderer Joe Biden schlug seinerseits gemäßigte Töne an: „Ich oder Donald Trump können nicht verkünden, wer die Wahl gewonnen hat. Das ist die Entscheidung der Bürger Amerikas. Aber ich bin optimistisch, was das Ergebnis angeht“, so Biden.