Der Rohölpreis stand bereits zu Beginn dieses Jahres – noch vor Corona – enorm unter Druck, weil sich die erdölexportierenden Länder gegenseitig in ihren Förderquoten bekriegt hatten. Der Corona-Crash an den Finanzmärkten verstärkte diesen Effekt sogar noch und zwang das schwarze Gold auf einen Tiefstpreis von 15,98 US-Dollar bis April abwärts. Mittlerweile allerdings hat sich der Preis wieder deutlich erholt und konnte bis Ende August zurück in den Bereich des EMA 200 um 46,00 US-Dollar zurückkehren. Nur wenig später fiel der Rohstoff in eine dreiwellige Abwärtsphase sowie auf ein Niveau von 36,00 US-Dollar zurück. Dieses Verhalten kann ganz klar als Konsolidierung gewertet werden, der Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend in dieser Woche könnte ein neuerliches Kaufsignal aufstellen, sofern die nächstgrößeren Hürden überwunden werden können. Von fundamentaler Seite sorgen die Ankündigung eines Impfstoffes gegen das Corona-Virus sowie ein Politikwechsel in den USA für Aufschwung.

Wellen legen Konsolidierung nahe

Den ersten Schritt hat der Ölpreis mit einem Anstieg über den kurzfristig seit August bestehenden Abwärtstrend gemacht, jetzt gilt es den Horizontalwiderstand um 43,45 sowie den EMA 200 bei 44,08 US-Dollar nachhaltig zu überwinden. Sollte dies wie erwartet geschehen, wären direkte Anschlusskäufer an die Sommerhochs bei 46,53 US-Dollar möglich, darüber würde der Bereich um 50,00 US-Dollar in den Fokus der Händler rücken. Wer sich ebenfalls den bullischen Marktteilnehmern anschließen möchte, kann dies beispielsweise über das mit einem Hebel von 11,2 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP979B tun. Vorsicht sollten Anleger jedoch bei einem nachhaltigen Kursrutsch unter den EMA 50 walten lassen, Abschläge auf 39,50 US-Dollar kämen in diesem Szenario nicht überraschend. Darunter müsste von einem erneuten Rückfall auf rund 36,00 US-Dollar ausgegangen werden.