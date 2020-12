Biontech, SAP, Allianz – die Hits an der Börse

Auch im November dominierte die Corona-Pandemie die Märkte. Doch der Wahlsieg von Joe Biden in den USA und Meldungen über weitere mögliche Impfstoffe sorgte für eine deutliche Stimmungsaufhellung an den Börsen. Überdies hatten Unternehmen, die von dem durch die Pandemie beschleunigten Digitalisierungsdruck profitierten, einen guten Lauf. So schloss der DAX im November trozt einiger Rückssetzter mit 15 Prozent im Plus ab. Wir stellen die beliebtesten Aktien im Monat November an der Börse München vor…