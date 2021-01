Fazit

Durch den Einsatz das mit einem Hebel von 13,2 ausgestatteten Open End Turbo Long Zertifikates WKN KE25P9 kann bei Zieleinlauf an der Marke von 61,48 Euro noch eine Rendite von 110 Prozent für Anleger entspringen. Der Schein dürfte am Ende bei 0,90 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte in diesem Szenario jedoch das Niveau von 53,60 Euro nicht überschreiten, wodurch sich ein Ausstiegskurs im Schein von 0,11 Euro ergibt. Der Anlagehorizont wird auf nur wenige Tage festgesetzt, mittelfristige Long-Positionen können bei Zieleinlauf ebenfalls durch Gewinnmitnahmen aufgelöst werden.