Erfolgreiche Platzierung für einen Erlös von AUD 7,1 Millionen

- Umfasst bedeutende Unterstützung und Beteiligung des Luxemburger Ökoenergie-Fonds Thematica Future Mobility in Höhe von AUD 5 Millionen

- Der Erlös wird für die Weiterentwicklung des Projekts Cinovec und als allgemeines Betriebskapital verwendet und soll die Einführung strategischer institutioneller Investoren unterstützen, während das Unternehmen das Projekt hin zur endgültigen Investitionsentscheidung und vollständigen Finanzierung führt.

- Cinovec enthält die größte Hartgestein-Lithium-Lagerstätte in Europa.

- Cinovec ist bis zur endgültigen Investitionsentscheidung mit derzeit ca. EUR 26,7 Millionen in der Projektgesellschaft voll finanziert.

- EMH hat die Absicht, sich zu einem der Produzenten von Lithiumhydroxid und Lithiumkarbonat in Batteriequalität mit dem niedrigsten CO2-Ausstoß in Europa zu entwickeln.

- Cinovec befindet sich im Umkreis von 250 km von einer großen Zahl bestehender oder anvisierter Endbenutzer von Lithiumchemikalien in Batteriequalität.

3. Februar 2021 - European Metals Holdings Limited (ASX & AIM: EMH, NASDAQ: ERPNF) („European Metals” oder das „Unternehmen”) freut sich, bekannt zu geben, dass es erfolgreich feste Zusagen für eine Platzierung von ca. 6,45 Millionen CDIs zu einem Ausgabepreis von AUD 1,10 pro CDI für einen Erlös von insgesamt AUD 7,1 Millionen (vor Kosten) (Platzierung) erhalten hat. Die Platzierung wurde gut unterstützt, insbesondere von Thematica Future Mobility, einem Ökoenergie-Fonds mit Sitz in Luxemburg.

Der Erlös aus der Platzierung wird für die Weiterentwicklung des Lithiumprojekts Cinovec, der größten Hartgestein-Lithium-Ressource in Europa, und als allgemeines Betriebskapital verwendet.

Keith Coughlan, der Executive Chairman von European Metals, erklärte dazu wie folgt: „Wir freuen uns sehr über diese Kapitalbeschaffung zum jetzigen Zeitpunkt und über die neuen wichtigen Investoren in unserem Aktionärsbuch; wir sind davon überzeugt, dass diese bei unserem Übergang in die vollständige Projektfinanzierung für das Unternehmen sehr wertvoll sein werden. Insbesondere freuen wir uns sehr, Thematica Future Mobility in unserem Unternehmen zu begrüßen. Thematica ist ein Anleger mit Sitz in Luxemburg mit Spezialisierung auf die Elektrofahrzeug-Lieferkette. Als solcher ist sich Thematica der einzigartigen Chance bewusst, welche die Investitionen in das Projekt Cinovec vor dem Hintergrund einer bisher beispiellosen Unterstützung durch die EU darstellt.“