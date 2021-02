Roscan Gold vergrößert Kandióle-Projekt mit Zukauf!

Roscan Gold kauft weiter Land zu und erweitert sein Kandióle-Projekt um satte 42 Quadratkilometer. CEO Nana Sangmuah konnte sich das Gebiet trotz Konkurrenz sichern.

Roscan Gold kauft weiteres Landpaket

Roscan Gold (0,38 CAD | 0,26 Euro; CA77683B1076) baut seine Gold-Liegenschaft Kandióle im Südwesten Malis weiter aus. Die Kanadier erwarben das Lizenzierungsgebiet Segondo West, dass direkt an Walia und Moussala, zwei der großen Entdeckungen auf Kandióle, grenzt. Damit wird das Projekt um 42 auf 346,8 Quadratkilometer vergrößert. Kandióle dürfte damit eines der größten Landpakete in Mali sein. Spannend sind auch die Nachbarn des Goldprojekts. So befindet man sich lediglich 25 Kilometer östlich von der Fekola-Mine von B2Gold. IAMGold wiederum entwickelt in der Nähe das Boto-Vorkommen. Beides wären mögliche Aufkäufer von Roscan Gold. Insgesamt werden derzeit sieben Goldminen in einem Radius von nur 80 Kilometern um Kandióle betrieben. Aufgrund dieser Mitbewerber ist der Kauf von Segondo West umso bemerkenswerter. Eine umfassende Einschätzung zum Zukauf gibt CEO Nana Sangmuah im Video-Interview.