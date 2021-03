FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt ist zum Start der neuen Woche positiv geblieben. Angesichts des vermutlich andauernden Lockdowns in Deutschland ließen es die Anleger nach den jüngsten Rekorden am Morgen zwar erst etwas ruhiger angehen. Dank erneut sehr fester Autowerte schaffte es der Dax aber, den schwachen Start aufzuholen. Am späten Vormittag legte er um 0,20 Prozent auf 14 650,32 Punkte zu.

Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel sprach am Morgen schon davon, dass vereinzelte Gewinnmitnahmen nichts daran änderten, dass der Dax perspektivisch weiter in Richtung 15 000 Punkte strebe. Laut dem Marktexperten Andreas Lipkow profitiert der Leitindex weiter davon, dass die ihn prägenden zyklischen Aktien bei Investoren derzeit hoch im Kurs stehen. In der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex seine Rekordjagd mit 14 804 Punkten gekrönt.