Fazit

Durch den Ausbruch über die jüngste Widerstandszone um 18,50 Euro wurde weiteres mittelfristiges Kurspotenzial in der Wacker Neuson-Aktie an 25,58 Euro freigesetzt. Hierauf kann beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DFY4RU gesetzt werden, wodurch eine Renditechance von 135 Prozent zustande kommt. Rechnerisch dürfte der Schein bei Umsetzung der Handelsidee am Ende bei 1,00 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte den EMA 200 bei 18,04 Euro vorerst nicht überschreiten, daraus ergibt sich ein potenzieller Ausstiegskurs im Schein von 0,25 Euro.