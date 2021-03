Angesichts weiter dynamisch steigender Aktienmärkte und eines deutlich schwächeren US-Dollars war eine baldige Kehrtwende beim Gold-Future erwartet worden, an den Jahrestiefs um 1.676 USD wird eine kurzzeitige Weichenstellung vollzogen. Möglich sind dabei zwei mögliche Szenarien. Entweder entsteht an dieser Stelle ein Doppelboden und Gold dreht zur Oberseite ab, oder aber er wird an seine nächsten Supports auf der Unterseite weiter durchgereicht. Auf jeden Fall bedarf es an aktueller Stelle einer besonderen Beobachtung, um den weiteren Werdegang des Edelmetalls zu prognostizieren.

Bulle vs. Bär

Im bärischen Szenario würde unterhalb von 1.676 US-Dollar eine weitere Verkaufswelle auf 1.627 bzw. glatt 1.600 US-Dollar bevorstehen und die Welle fünf der seit Sommer letzten Jahres anhaltenden Abwärtsbewegung entsprechend in die Länge ziehen. Für dieses Szenario könnte dann das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VQ5ADR zum Einsatz kommen. Bei einem Doppelboden und anschließendem Anstieg mindestens über 1.770 US-Dollar könnten dagegen der Widerstandsbereich um 1.862 US-Dollar bzw. die Hochs aus 2011 um 1.920 US-Dollar angesteuert werden.