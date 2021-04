Tesla ist zu neuem Leben erwacht

Die Biden-Regierung scheint der Tesla-Aktie neues Leben eingehaucht zu haben. Auch die Aussicht auf die Robotaxis beschert dem Papier Potenzial.

Die Anteilsscheine des kalifornischen Elektrowagenbauers rutschten zeitweise unter die Marke von 600 US-Dollar. Die Börsen-Party schien vorbei zu sein. Allerdings geht es seit einigen Tagen rund um Tesla wieder rund. Grund dafür ist unter anderem die neue Biden-Regierung.

Das nächste Paket

Bereits im Wahlkampf zu den US-Präsidentschaftswahlen Anfang November 2020 hatte der spätere Gewinner und 46. US-Präsident, Joe Biden, wichtige Umweltvorhaben angekündigt. Zu Beginn seiner Amtszeit ordnete er die Rückkehr der USA zum Pariser Klimaabkommen an.

Nun soll ein weiteres wichtiges Anliegen angegangen werden. Biden hatte im Wahlkampf Förderungen für die Elektroautoindustrie in Aussicht gestellt. Diese sollen als Teil eines riesigen Infrastrukturpakets auf den Weg gebracht werden.

Wie immer ist in den USA alles ein wenig größer als anderswo auf diesem Planeten. Nachdem die Biden-Regierung ein 1,9 Billionen US-Dollar schweres Konjunkturpaket verabschiedet hatte, sind nun 2 Billionen US-Dollar für die Infrastruktur angedacht.

Ladestationen haben Vorrang

Teil des neuen Infrastrukturpakets sind Ausgaben von rund 174 Mrd. US-Dollar zur Förderung der Elektroautoindustrie. Neben Steuererleichterungen beim Kauf von Elektroautos gehören dazu auch Förderungen für den Aufbau eines Netzes von Ladestationen.

Ziel ist es, bis 2030 rund 500.000 solcher Ladestationen landesweit zu errichten. Von dieser Entwicklung dürfte in den USA ganz besonders der Elektroautopionier Tesla profitieren. Allerdings verlassen sich die Kalifornier nicht nur auf die Elektrofahrzeuge.

„Robotaxis“ sollen kommen

Tesla gehört auch zu den Vorreitern in Sachen autonomes Fahren. In Zukunft sollen sogenannte „Robotaxis“ für zusätzliche Einnahmen sorgen. Laut Konzernchef Elon ist die Rechnung gar nicht so kompliziert. Tesla will mit den „Robotaxis“ ganz neue Geschäftsfelder erschließen und somit die zuletzt ausgeuferte Marktkapitalisierung rechtfertigen.

Die Tesla-Fahrzeuge sollen in Zukunft dank ihrer Möglichkeiten zum autonomen Fahren Besitzern und dem Konzern weitere Einnahmen bringen. Besitzer von autonom fahrenden Teslas würden diese, wenn sie sie gerade nicht benötigen, anderen als „Robotaxis“ überlassen und so Geld verdienen. Tesla würden Einnahmen für die Bereitstellung der entsprechenden Plattform und in Form von Gebühren zufließen.

FAZIT

Die Tesla-Aktie scheint nach der jüngsten Verschnaufpause wieder Anlauf zu nehmen. Grund dafür ist unter anderem die Biden-Regierung. Zudem könnten die „Robotaxis“ bald kommen und für zusätzliche Einnahmen sorgen.

