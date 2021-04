Märkte am Donnerstag: DAX über 15.100 Punkte – Neue Kursfantasie bei Tesla

Für den DAX ging es am letzten Handelstag vor dem langen Oster-Wochenende auf ein neues Allzeithoch nach oben. Weitere historische Tops dürften folgen.

Am letzten Handelstag vor dem langen Oster-Wochenende ist der DAX mit einem neuen Rekord in den Handel gestartet. Zwischenzeitlich ging es auf ein Allzeithoch bei 15.104 Punkte nach oben. Weitere historische Tops dürften wegen der starken Vorgaben von der Wall Street folgen. So ist der S&P 500 am Vortag ebenfalls auf ein neues Rekordhoch geklettert.

Für Kaufdruck sorgte zuletzt die Meldung, dass die Beteiligungsgesellschaft Prosus (WKN: A2PRDK / ISIN: NL0013654783) als größter Eigner ihren Anteil an Delivery Hero ausgebaut hat. Die Prosus-Tochter MIH Food Holdings hält nach dem Kauf von rund 20,37 Millionen Aktien nun 24,99 Prozent an Delivery Hero und damit 8,18 Prozent mehr als zuvor.

Tesla: Rückenwind durch die US-Regierung

Bei den internationalen Titeln wird auch mit Spannung die weitere Kursentwicklung der Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) verfolgt. Zuletzt schien die Luft bei der Tesla-Aktie etwas raus zu sein. Doch das US-Infrastruktur-Paket der Biden-Regierung, das Förderungen für die E-Auto-Industrie miteinschließt, sorgt bei Tesla jetzt für neue Kursfantasie.

Apple: 45. Geburtstag

Der iPhone-Hersteller Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005) feiert am heutigen 1. April den 45. Firmengeburtstag. Anleger hoffen darauf, dass es für den US-Konzern genauso erfolgreich weitergeht wie bisher. Bei Apple stehen in den kommenden Wochen wichtige Termine an, die der Apple-Aktie neuen Kursauftrieb bescheren könnten.

Erste Group Bank: Positiver Ausblick

Im österreichischen Leitindex ATX steht unter anderem die Aktie von der Erste Group Bank (WKN: 909943 / ISIN: AT0000652011) im Fokus. Die Bank verzeichnete im vergangenen Jahr einen heftigen Gewinneinbruch. Der Ausblick für das laufende Jahr 2021 fällt aber wieder positiv aus. Die Aktie könnte deshalb die Kurs-Rallye der vergangenen Monate weiter fortsetzen.

Ein Blick auf Devisen und Rohstoffe

Der Eurokurs notierte am Donnerstagmittag knapp im Gewinn (+0,1 Prozent). Die Gemeinschaftswährung kostete 1,1734 US-Dollar.

Die Ölpreise tendierten am Donnerstagmittag aufwärts. Zuletzt notierte WTI mit 60,14 US-Dollar je Barrel deutlich im Gewinn (+1,3 Prozent). Der Preis für die Nordseesorte Brent lag bei 63,65 US-Dollar je Barrel (+1,1 Prozent).

Der Goldpreis verbesserte sich leicht und notierte bei 1.715,20 US-Dollar je Unze (+0,4 Prozent).

Wall Street: Neues Rekordhoch beim S&P 500

Von der New Yorker Wall Street kommen heute starke Vorgaben, da der S&P 500 am Mittwoch auf ein neues Rekordhoch kletterte und die Futures auf den Dow Jones, den S&P 500 und den Nasdaq 100 am Donnerstagmittag in der Gewinnzone notieren.

Foto: zukunftsbilanzen.de Bildquelle: markteinblicke.de

