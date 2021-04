Nächster Schritt zum Minenbau: Maritime Resources kauft Verarbeitungsanlage, Aktie im Aufwind!

Maritime Resources meldet den Abschluss des Kauf der Verarbeitungsanlage von Rambler Metals and Mining. Damit ist ein wichtiger Schritt hin zur Goldproduktion geschafft. Die Aktie befindet sich bereits im Höhenflug.

Maritime Resources: Kauf der Verarbeitungsanlage wichtiger Schritt zum Minenbau

Maritime Resources Corp. (0,19 CAD; CA57035U1021) konnte den Abschluss der Transaktionen zum Kauf der Verarbeitungsanlage von Rambler Metals and Mining melden. Konkret erwirbt man den Goldkreislauf in der metallurgischen Anlage Nugget Pond nördlich des Hammerdown-Projekts von Maritime Resources. Damit hat das Unternehmen einen wichtigen Schritt in Richtung Goldproduktion gemacht. Für die Anlage muss Maritime 2 Mio. US-Dollar sowie eigene Aktien im Wert von 500.000 US-Dollar zahlen (ausführlich hier). Am 12. März 2020 wurde bereits eine Anzahlung in Höhe von 200.000 US-Dollar an Rambler geleistet. Zudem konnte Maritime auch die bereits gemeldete Investition durch Tembo Capital abschließen. Demnach wird der britische Private Equity-Fund 30,77 Mio. Stammaktien (rund 7,7%) zum Preis von je 0,13 Dollar erwerben. Das entspricht einem Investment von knapp 4 Mio. CAD. Tembo hat eine Haltefrist von standardmäßig vier Monaten und einem Tag, also bis zum 13. August 2021.

Maritime Resources: Aktie hat Widerstand gebrochen

Tembo dürfte sich über das Investment jetzt schon freuen. Denn die Aktien von Maritime Resource kommen endlich in Fahrt. Diesen Monat laufen mehr als 32 Mio. Warrants aus, deren Ausübungspreis bei 0,15 CAD liegt. Dies war in den vergangenen Monaten der Deckel, den die Aktie nicht durchbrechen konnte. Doch inzwischen notieren die Papiere mit 0,185 CAD deutlich höher. Die Analysten von Canaccord sehen aber noch viel Luft nach oben und haben jüngst in ihrer Initial-Studie ein Kursziel von 0,30 CAD ausgegeben. Dies dürfte mit Blick auf den Start des Minenbaus noch in diesem Jahr realistisch sein. Bei vollem Betrieb will Maritime auf Hammerdown p.a. 69.500 Unzen Gold abbauen in den ersten fünf Jahren geplant. Auch der Star-Geologe Quinton Hennigh sieht übrigens jede Menge Potenzial für Maritime Resources.