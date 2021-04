EZB – Still ruht der See

Die dritte Corona-Welle hat Deutschland und die Eurozone fest im Griff. Statt Lockerungen drohen weitere Einschränkungen. Die Finanzmärkte scheint das aber nicht zu beunruhigen. Im Gegenteil:

Am Freitag erklomm der DAX ein neues Allzeithoch. Das von US-Präsident Joe Biden durchgepaukte 1,9 Billionen US-Dollar schwere Konjunktur-Paket, von dem auch die deutsche und europäische Exportindustrie profitieren wird, und die Beschleunigung der Impf-Kampagne nähren an der Börse den Konjunktur-Optimismus. Die Risiken für den Wachstumsausblick in der Eurozone halten sich inzwischen mehr die Waage, ließ EZB-Präsidentin Christine Lagarde kürzlich auf der virtuellen IWF-Frühjahrstagung verlauten.